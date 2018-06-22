Köylerde birlikte üretime ilave destek

Köylerde birlikte üretim yapanların yararlandığı tarımsal amaçlı desteklere, ilave yüzde 30 oranında destek verilecek.

Bakanlar Kurulunun "2018 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Kararı" Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Buna göre, 81 ilde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenecek köy veya mahalleye dönüşen yerlerden en fazla 300 yerleşimde olmak üzere, birlikte üretime yönelik sözleşmeli üretim yapanlara, belirlenen ürünlerde mazot ve gübre, yurt içi sertifikalı tohum, fidan/fide ve standart fidan kullanımları, havza bazlı fark ödemesi, yem bitkileri üretimi, çiğ süt, buzağı/malak/manda, anaç koyun-keçi desteğine ilave yüzde 30 oranında ayrıca destek ödemesinde bulunulacak.

İlave desteklerden yararlanabilmek için üreticilerin sözleşmeye esas tarımsal faaliyetlerinde, aynı konuda faaliyette bulunmak üzere birlikte üretim yapılacağına dair Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il ve ilçe müdürlükleriyle sözleşme yapmaları ve sözleşmeye taraf üreticilerin Bakanlık sistemlerine kayıtlı olmaları gerekecek.

