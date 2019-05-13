"Köyleri terk etmeyin, çiftçilik daha karlı olacak"

DENİZ ÇİÇEK - Türk Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliği Genel Başkanı Fehmi Kiraz, çiftçilerin üretimi sürdürmeleri ve köylerini terk etmemeleri gerektiğini belirterek, "Çiftçilik ve tarımsal üretim birkaç yıl sonra daha fazla kar getirecek. Orta vadede çiftçilik ve tarımsal üretim kazançlı ve önemli hale gelecek." dedi.

Kiraz, AA muhabirine, Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla değerlendirmede bulundu.

Pamuk, mısır, şeker pancarı gibi endüstri bitkilerinde ekim dönemine girildiğini, hububat gibi kışlık bitkilerde de hasat yapıldığını ifade eden Kiraz, tarımsal ürünlerde hasadın, her yıl mayıs sonu itibarıyla Hatay ve Adana'da başladığını, ardından Güneydoğu Anadolu'da devam ettiğini, temmuzda da İç Anadolu Bölgesi'nde gerçekleştiğini söyledi.

Kiraz, çiftçilerin üretim yaptıkları köyleri terk etmemesi gerektiğini vurgulayarak, "Çiftçilerimiz üretime devam etsin, köylerini terk etmesin. Çiftçilik ve tarımsal üretim birkaç yıl sonra daha fazla kar getirecek. Gıda, dünyada ve Türkiye'de önemli hale geliyor. Bu üretim de çiftçiler tarafından sağlanıyor. Önümüzdeki dönemde en güzel meslek çiftçilik olacak. Orta vadede çiftçilik ve tarımsal üretim kazançlı ve önemli hale gelecek." diye konuştu.