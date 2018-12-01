Köylü kadınların yaptığı Noel çelenkleri, Avrupa'ya ihraç ediliyor

Mehmet ÇINAR/ ANTALYA, (DHA)- HRİSTİYAN dünyasının en önemli bayramı Noel için Antalya, Isparta ile Burdur'un dağlık ve ormanlık alanlarından toplanan bitkilerle köylü kadınların yaptığı çelenkler, Avrupa'ya ihraç ediliyor. Bu yıl 750 bine yakın çelenkten 2 milyon euro gelir sağlandı.

Antalya'da 1990'lı yılların ortalarında ilk olarak Alman bir kadın tarafından üretimi ve ihracatı gerçekleştirilen çelenkler, Hristiyanların 24 Aralık'ta başlayan Christmas Bayramı, diğer adıyla Noel ve yılbaşı için ihracatta son günlerini yaşıyor. Süs bitkileri sektörü tarafından Isparta, Burdur ile Antalya'da dağlık ve ormanlık alanlarda köylülere toplatılan çeşitli bitkilerden yapılan ve Hristiyanların kapı ve yemek masası süsü, mezarlık gibi alanlarda kullandığı aranjmanlardan bu yıl yaklaşık 750 bin adet üretildi.

KADINLAR YAPIYOR

Çelenkler, ormanlık alanlardan izinle toplanan dağ çileği, okaliptus, mersin yaprağı, kızılcık, çam, andız kozalakları, siyah üzüm, ateş dikeni, selvi yaprağı, Amerikan sarmaşığı, fosfor, ayışığı ve süs narı gibi bitkilerden üretiliyor. Çelenkler, Antalya kent merkezi ile Zeytinköy ve Altınova'daki atölyelerde ya da evlerin önünde kadınlar tarafından işleniyor. Yaklaşık 750 bin adet üretimin 400- 450 bin adedi ise Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde yapılıyor. Hem köylü kadınlar hem kentteki kadınlara gelir imkanı sağlayan çelenkler, Avrupa ülkelerinde Hristiyanlar için Hz. İsa'nın doğumunu simgeleyen sıfır ve bereketi temsil ediyor.

2 MİLYON EURO GELİR

Bölgede en çok çelenk üretimi yapılan Kocaaliler Beldesi'nde köylülere toplatılan bitkilerden yine köylü kadınlara yaptırdıkları çelenkleri Avrupa ülkelerine ihraç eden Anttar Flowers'ın sahibi Adnan Aksoy, Antalya'da bu yıl Avrupa ülkelerine gönderilmek üzere Eylül ayından itibaren başlayan hazırlıklar kapsamında 750 bin adet çelenk üretildiğini söyledi. Aksoy, çelenklerden bu yıl 2 milyon Euro gelir sağlandığını aktardı.

KIRMIZI RENK VE KOZALAK

Çelenk sezonunun 2 haftaya kadar tamamlanacağını belirten Aksoy, Kocaaliler'de yaşayanlar için çelenk üretimi ve ihracatının önemli bir gelir kapısı olduğunu anlattı.

Beldedeki çelenk yapım işinin firma sorumlusu Ulaş Aktürk ise isteyen köylü kadınların atölyede çalıştığını ama genellikle her gün evlerinin önüne saat 08.00'de bitkilerin bırakıldığını, akşam da yapılan çelenklerin toplandığını söyledi. Toplanan çelenklerin depoda paketlendiğini ve ihracata gönderildiğini kaydeden Aktürk, bir kadının günde 40-50 civarında çelenk yaptığını, sezonda aylık 3 bin TL'ye yakın gelir elde ettiğini dile getirdi.

15 YILDIR ÇELENK YAPIYORLAR

Kocaaliler'de 15 yıldır neredeyse herkesin yaklaşık 4 ay boyunca çelenk yapım işiyle uğraştığını anlatan Rahime Yiğit, 15 yıldır bu işi yaptığını ve gelirinden memnun olduğunu dile getirdi. Rahime Yiğit'in eşi Kadir Yiğit de dağ çileği, okaliptus, siyah üzüm, kızılcık gibi orman meyvelerini demet haline getirerek, eşinin yaptığı çelenklere yardım ediyor.