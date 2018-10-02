"Koza Altın emin ellerde"

İZMİR (AA) - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Koza Altın İşletmeleri'nin finansal verilerinin her geçen gün iyiye gittiğini, yılın ilk yarısında geçen yıla göre cironun yüzde 31, karlılığın yüzde 85 arttığını ifade etti.

Bergama ilçesinde bulunan Koza Altın İşletmeleri tesisinde basın toplantısı düzenleyen Gülal, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ ile bağlantılı olduğu tespit edilen bin 22 şirketin TMSF kayyumunda yönetildiğini söyledi.

Bu şirketlerin öz kaynak büyüklüklerinin 19,9 milyar lira, aktiflerinin ise 52,9 milyar lira seviyesinde bulunduğunu, 46 bin 160 çalışanın bulunduğunu anlatan Gülal, Koza Altın İşletmeleri'nin de bu şirketler arasında önemli bir yere sahip olduğuna işaret etti.

Koza Altın'ın tüm finansal verilerinin iyi durumda olduğunu kaydeden Gülal, şunları kaydetti:

"Biz devraldığımızda Koza'nın 5,10 milyar lira öz kaynağı varken şu an bu yüzde 17'lik artışla 5,98 milyar liraya yükseldi. Yine devraldığımızda 5,33 milyar lira olan aktif büyüklüğü de 6,52 milyar seviyesinde. Firma aktif olarak da yüzde 23 seviyesinde büyüdü. Bizim devraldığımızda Koza'nın tüm işletmelerinde bin 754 kişi çalışıyordu, şu an 2 bin 210 kişi çalışıyor. Tabi bu rakamda taşeron olarak çalışan kişiler dahil değil. Onlarda da bin 10 kişi var.