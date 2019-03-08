FİNANS

Kozmetik işçileri, 297 günlük eylemi sonlandırdı

FİNANS HABERLERİ  | 08.03.2019 17:43 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sendikalı oldukları gerekçesiyle kozmetik firması tarafından işten çıkarılan 132 işçinin 297 gündür sürdürdüğü eyleme, işverenin yasal haklarını ödeme kararının ardından son verildi.

Kozmetik işçileri, 297 günlük eylemi sonlandırdı

Mesut IŞIK- Büşra KAYA/GEBZE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sendikalı oldukları gerekçesiyle kozmetik firması tarafından işten çıkarılan 132 işçinin 297 gündür sürdürdüğü eyleme, işverenin yasal haklarını ödeme kararının ardından son verildi.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulu kozmetik firmasınca, geçen yıl, sendikalı oldukları gerekçesiyle 132 işçi işten çıkarıldı. İşçiler, 15 Mayıs 2018'de başlattıkları eylemi 297 gün boyunca fabrikanın önünde sürdürdü. Petrol İş Sendikası'nca işverenle yapılan görüşmelerin ardından işçiler, eylemlerini sonlandırdı. İşveren, yasal hakları ödeme kararı aldı. Bugün sendika temsilcileri ve işçiler, bir araya gelerek, açıklamalarda bulundu. Gebze Petrol İş Sendikası Şube Başkanı Süleyman Akyüz, "297 gün, Türkiye tarihinde ender görülen eylemlerden. Sendikalı oldukları için işinden edilen, tazminatsız olarak işinden atılan 132 arkadaşımızı işten çıkaran işverene karşı bu eylemimizi ve bu duruşumuzu 297 gün onuruyla şerefiyle yürüten bir üye grubu ile beraber bu işi yaptık. Bu eylemliliği ya da sonucu itibarıyla kim nereye çekerse çeksin, bu eylemlilik zaten zaferdir. Bir avuç insanla bütün dünyaya mesajlar verdik, mücadele ettik. Bu insanların iki hedefi vardı. Sendikalı olmak ve işlerine dönmek. Dün akşam itibarıyla saat 18.00'den 22.00'ye kadar işçi arkadaşlarımızla yapmış olduğumuz müzakere sonucu en son işçinin onayı olursa yapılacak olan oylamada ne çıkarsa o karara uyacağımızı söyledik. 'Evet' derseniz de yanınızdayız, 'hayır' derseniz de biz eylemdeyiz ve yarın bütün gün oradayız, dedik. Arkadaşlarla kapalı oylama yaptık. Bu oylamada da 'çoğunluk olarak tazminatlarımızı ve haklarımızı alarak bu eyleme sona verelim kararı' çıktı. Bu karar doğrultusunda da bugünden itibaren eylemi kestik. Sendikal davamız ve mücadelemiz devam edecek, mahkeme süreci devam edecek" diye konuştu.
Kozmetik işçileri adına konuşan Nurhan Güler ise şunları söyledi:
"Anayasal ve yasal haklarını kullanıp, Petrol İş'e üye olan ve sendikalaştıkları için işten atılan işçiler, 15 Mayıs 2018'de başlattıkları onurlu mücadeleyi 297 gün boyunca sürdürdüler. Direniş o günden bu yana, ülkemizde direnişin ve işçi mücadelesinin simgesi haline geldi. Haklı olduklarını ve mutlaka kazanacaklarını bilen işçiler, 297 gün tüm kararlılıklarıyla direndiler. Tüm Türkiye'nin sahiplendiği direniş, ülkemizde uzun süredir bu boyutta gerçekleşmeyen bir sınıf dayanışması sayesinde etrafında büyük bir emekçi kitlesini kenetlemeyi başardı. Bu onurlu mücadeleyi 297 gün boyunca kararlılıkla sürdüren işçiler ve sendikamız 6 Mart'ta işverenin yaptığı teklif üzerine ara değerlendirme yapma kararı vermiştir. Kamuoyunun da bildiği üzere firmada toplamda 132 işçi hiçbir yasal hakları verilmeden işten çıkarılmış, halen süren işe iade ve sendikal tazminat davaları açılmıştı. İşverenin işçilerin tüm yasal haklarını, boşta geçen süre ücretini ve sendikal tazminat davasında kazanılabilecek en üst sınırdan tazminatlarını ödemeyi önerdiği teklif değerlendirilmiştir. Yapılan toplantıda işçinin görüşüne sunulan bu teklif direnen işçilerin büyük çoğunluğu tarafından kabul edilmiştir. İşçilere ayrıca işten çıkarma maddelerinde yapılacak düzenleme ile işsizlik maaşına başvuru yapabileceklerdir. İşçilerin verdiği bu kararla direniş 298'inci gününde 8 Mart 2019 tarihinde bitirilmiştir. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde direniş işçilerin yasal tüm hakları ve en üst sınırdan sendikal tazminatları kazanımla sonuçlandırılmıştır. Sendikal mücadelemiz ve yargıya taşınan örgütlenme sürecimiz ise devam edecektir."

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Kozmetik işçileri, 297 günlük eylemi sonlandırdıKozmetik işçileri, 297 günlük eylemi sonlandırdıKozmetik işçileri, 297 günlük eylemi sonlandırdıKozmetik işçileri, 297 günlük eylemi sonlandırdı

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