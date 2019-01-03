FİNANS

"Kozmetikte sektör büyüklüğü 11 milyar lirayı aşacak"

FİNANS HABERLERİ  | 03.01.2019 11:05 | Son Güncelleme

Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği Başkanı Ahmet Pura: - "Sektörümüzün, 2018 yılında yüzde 20 civarında büyüme kaydederek 11,3 milyar lira civarında büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2019 yılı için ise TL bazında yüzde 15 büyüme beklenmekte" - "2016 yılından bugüne yaşanan taksit yasağı, ek vergi yükümlülükleri ve son dönemdeki mevzuat dışı uygulamalara çözüm getirilmesi halinde sektörümüzün 2019 yılında üzerindeki olumsuz etkilerden arınarak, gelişme ve büyüme ivmesini artırarak gelişeceğine inanıyoruz" - Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci: - "2018 yılındaki ekonomik gelişmeler ve kozmetik sektöründe satın alma alışkanlıklarını değiştiren uygulamalara rağmen sektörümüz, beklentilerin üzerinde iyi bir yıl geçirdi"

İSTANBUL (AA) - EDA TOPCU - Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği (KTSD) Başkanı Ahmet Pura, sektörün, 2018'de yüzde 20 civarında büyüme kaydederek 11,3 milyar lira civarında büyüklüğe ulaşacağının tahmin edildiğini, bu yıl için ise TL bazında yüzde 15 büyüme beklendiğini bildirdi.

Pura, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'in, 2017'de olduğu gibi kozmetik sektörü açısından zorlu bir yıl olduğunu ifade ederek, 2016'da kozmetik ürünleri satışında kredi kartına taksit imkanının kaldırılmasının, hala sektörün önündeki engellerden biri olduğunu söyledi.

Bazı ülkelerden kozmetik ürün ve ham maddeleri ithalatına 2017 yılında getirilen ek gümrük vergilerinin de sektöre bazı olumsuz etkileri olduğuna işaret eden Pura, şunları kaydetti:

"Beden sağlığı adına önemli olan ağız ve diş sağlığı ürünlerinden diş fırçalarına 2017 yılından itibaren sürdürülen koruma önlemi kapsamındaki ek vergi yükümlülükleri, dolar kurunda yaşanan artışlar nedeniyle koruma önleminin yürürlüğe girdiği tarihten itibarıyla yüzde 55 oranında artmıştır. Bu durum, diş fırçası raf satış fiyatlarının da artmasına neden olarak tüketiciye ek maliyetlerin yansımasına neden olmaktadır. Ayrıca, her konumda TL'ye dönüşüm yapıldığı bu ortamda, bu uygulamanın iptali veya en azından ek verginin TL'ye döndürülmesi akılcı olacaktır.

2018 yılında özellikle kozmetik ürünlerinin çatı mevzuatı ve bu mevzuatın uygulanmasında yapılan değişiklikler ve de değişiklik taslakları sektörümüzün nefesini kesmekte."

- "Sektörümüz, ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına da katkı sağlamakta"

Ahmet Pura, TÜİK dış ticaret verilerine göre, 2017'de kozmetik ihracatının yaklaşık 840 milyon dolar olduğunu, geçen yılın 10 aylık döneminde ise bu rakamın yaklaşık 700 milyon dolar seviyesinde bulunduğunu, 2018 sonuna kadar 2017 seviyelerine ulaşılacağını kaydetti.

2017 yılında yaklaşık 790 milyon dolar olan ithalatın, geçen yılın 10 aylık döneminde yaklaşık 630 milyon dolar seviyesinde gerçekleştiğini ifade eden Pura, 2018 sonunda ise bu rakamın 2017'deki ithalat değerinin altında kalacağını söyledi.

Pura, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın farklı bölgelerinden 140'ın üzerinde ülkeye önemli ölçüde ihracat yapan sektörümüz, ülkemizin dış ticaret açığının kapatılmasına da katkı sağlamaktadır.
2017 sonu itibarıyla iç pazarda 9,4 milyar liralık pazar büyüklüğünü temsil eden sektörümüzün, 2018 yılında yüzde 20 civarında büyüme kaydederek 11,3 milyar lira civarında büyüklüğe ulaşacağı tahmin edilmektedir. 2019 yılı için ise TL bazında yüzde 15 büyüme beklenmektedir. Bu büyümeler, olumlu görünse de enflasyondan arındırılmış şekli ile süreçte bir önceki yılı yakalama endişesi bir gerçeğimizdir.
2016 yılından bugüne yaşanan taksit yasağı, ek vergi yükümlülükleri ve son dönemdeki mevzuat dışı uygulamalara çözüm getirilmesi halinde sektörümüzün 2019 yılında üzerindeki olumsuz etkilerden arınarak, gelişme ve büyüme ivmesini artırarak, kozmetikçe 'güzelliklerle' gelişeceğine inanıyoruz."

- "Kozmetik, kadınlar kadar erkekler için de vazgeçilmez bir kategori haline geldi"

Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci de Türkiye'de kişisel bakım trendinin her geçen yıl yükseldiğine dikkati çekerek, müşterilerin marka değeri yüksek ürünlere gösterdiği yoğun ilgiden bu trendi gözlemlediklerini kaydetti.

Değirmenci, "2018 yılındaki ekonomik gelişmeler ve kozmetik sektöründe satın alma alışkanlıklarını değiştiren uygulamalara rağmen sektörümüz, beklentilerin üzerinde iyi bir yıl geçirdi. Kozmetiğin kadınlar kadar erkekler için de vazgeçilmez bir kategori haline geldiğini söyleyebiliriz." dedi.

Yılbaşı dönemi kampanyaları ve yeni yıl hediye alışverişleri ile aralık ayında kozmetik sektörünün yeniden ivme kazandığına işaret eden Değirmenci, 2018 sonunda yüzde 30-40'ların üzerinde büyüme beklediklerini, 2019'da da büyüme trendinin devam edeceğini söyledi.

Değirmenci, şunları söyledi:

"Türkiye'de kozmetik sektörü olarak gideceğimiz daha çok yol var. Kozmetik harcaması ortalamasında hala birçok Avrupa ülkesinin gerisindeyiz. Biz bu konuda sektörün lider oyuncusu olarak sorumluluk üstleniyoruz. Amacımız, Türkiye'de lüks kozmetiği hak ettiği noktaya taşımak. Ulaşılabilir fiyatlarla lüks kozmetik dünyasının renkli kapılarını herkese açacağız, kozmetik sektörünü büyüten perakendeci olacağız.

Boyner, 2019 yılında kozmetik alışverişinin en çok tercih edilen adresi olma kimliğini güçlendirerek sürdürdü. Pazarda genelde yüzde 40'a yakın, parfümde ise yüzde 50-60 oranında pazar payına ulaştık. Lüks kozmetiğe avantajlı fiyatlarla ulaşabilme olanağı ile birlikte uzmanlar eşliğinde verdiğimiz özel servis sayesinde tüketimde önemli bir artış yaşanmasını sağladık."

PARTNERSamsung akıllı ayakkabı işine giriyor!Samsung akıllı ayakkabı işine giriyor!
Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladıMorhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı
Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Direktörü Dilek Çağlayan Değir Kozmetik ve Temizlik Ürünleri Sanayicileri Derneği

En Çok Okunan Haberler

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

'Türkler sürüler halinde ülkeyi terk ediyor'

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

Trump'tan Türkiye'yi kızdıracak açıklama!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

Dolarda sert hareketlilik! Bir anda yükseldi

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

3 milyon TL değerinde servet yatıyor!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Albayrak müjdeyi verdi: 3 ay daha devam!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

İşverene prim indirimi müjdesi! Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Tüm dünyanın beklediği karar açıklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı

Fındık, serbest piyasada, TMO'nun gerisinde kaldı

Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

Morhipo.com 2019 hedeflerini açıkladı

Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)

Yurtiçi ÜFE Aralık’ta yüzde 2.22 düştü, yıllık üretici enflasyonu yüzde 33.64 (2)

Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30

Tüketici Fiyatları Aralık’ta yüzde 0.40 düştü, yıllık enflasyon yüzde 20.30

Aynes yeniden TMSF'ye devredildi

Aynes yeniden TMSF'ye devredildi

TÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağız

TÇMB/Özdemir: Maliyet artışına rağmen zam yapmayacağız

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.