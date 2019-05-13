FİNANS

Kozmetikte trend pratik, tek kullanımlık ve konsantre ürünler

FİNANS HABERLERİ  | 13.05.2019 15:30 | Son Güncelleme

Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci: - "Yoğun çalışan kozmetikseverler düşünülerek tasarlanan pratik, tek kullanımlık, konsantre ürünler son dönemin gözdeleri arasında" - "Her krem, her cilt yapısına uygun değildir. Tüketiciler, cilt yapısına uygun kremleri tercih etmeli"

İSTANBUL (AA) - Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci, yoğun çalışan kozmetikseverler düşünülerek tasarlanan pratik, tek kullanımlık, konsantre ürünlerin son dönemin gözdeleri arasında yer aldığını bildirdi.

Boyner'den yapılan açıklamaya göre, Boyner, yeni sezonda zengin seçenekli bir kozmetik koleksiyonu sunuyor. Ürün çeşitliliğinin yanı sıra kaliteli servis ve ayrıcalıklı hizmetle de fark yaratan Boyner, bahar ve yaz aylarında yenilenmek isteyen tüm kadınları mağazalarına davet ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boyner Büyük Mağazacılık Kozmetik Direktörü Dilek Çağlayan Değirmenci, cilt bakımında 2019’un trendleri, yenilikleri ve cilt bakımının püf noktalarını paylaşırken, Boyner'in, yeni sezonda zengin seçenekli bir kozmetik koleksiyonu sunduğunu aktardı.

Bahara ve yaza yenilenerek başlangıç yapmak isteyenler için harika fırsatlar sunduklarını kaydeden Değirmenci, yoğun çalışan kozmetikseverler düşünülerek tasarlanan pratik, tek kullanımlık, konsantre ürünlerin son dönemin gözdeleri arasında yer aldığını bildirdi.

Değirmenci, "Skinfood, Claderm, Leaders gibi Koreli cilt bakım ürünleri bu alanda pek çok alternatif sunuyor. Bu ürünler tek kullanımda uzun süreli bir bakım ve koruma sağlıyor. Bunun yanı sıra organik içerikli ürünler gün geçtikçe daha çok tercih ediliyor. Ayrıca Duaderm bu alanda satışa sunduğumuz en yeni markalarımızdan." ifadelerini kullandı.

Bir diğer önemli yeniliğin ise dijital ekran kaynaklı yaşlanmayla savaşan blue light teknolojisi içeren ürünler olduğunu vurgulayan Değirmenci, bu ürünlerden olan Estee Lauder Advanced Night Repair Eye Supercharged Complex'in, telefon, bilgisayar ve bakılan tüm ekranlarda maruz kalınan mavi ışığa karşı 10 kat fazla konsantre onarım teknolojisi içerdiğini aktardı.

- Kozmetikte 2019'un trendleri

Dilek Çağlayan Değirmenci, 2019 ilkbahar-yaz sezonunun en önemli trendinin makyajsız görünüm veren makyaj olduğunu, bu uygulamada, yüz hatlarını yorgun gösteren ve ağır bir katmandan oluşan kapatıcı ve fondötenlerin, yerini sağlıklı ve aydınlık görünümlü ciltlere bıraktığını bildirdi.

Cilt bakımının püf noktalarını paylaşan Değirmenci, cilt bakımında ilk ve en önemli basamağın cilt temizliği olduğunu vurgulayarak, cildin nemlendirilmesi ve beslenmesinin de diğer önemli husus olduğunu, bu konuda nemlendirici kremlerin oldukça fayda sağladığını kaydetti.

Değirmenci, her kremin her cilt yapısına uygun olmadığını, tüketicilerin cilt yapısına uygun kremler tercih etmesi gerektiğini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kozmetik alışverişinde uzman personel tarafından verilen servis kaliteli ürünler kadar önemli. Boyner olarak dünyaca ünlü markaların zengin seçeneklerini, koleksiyonumuza yeni eklenen organik içerikli ürünleri uzman personelimizin ayrıcalıklı servisi ve danışmanlığında müşterilerimizle buluşturuyor, kişinin cilt yapısına uygun doğru cilt bakımı ve kozmetik ürünlerini sunmayı hedefliyoruz.Tüm müşterilerimiz, kendi cilt tiplerine en uygun cilt bakım ve makyaj ürünlerine servis danışmanlarımız aracılığıyla ulaşabiliyor."

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