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KPMG: 2.5 milyon işsize sosyal güvenlik maliyeti 40 milyar lira

FİNANS HABERLERİ  | 26.03.2019 13:40 | Son Güncelleme

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG'nin raporuna göre, istihdam seferberliği kapsamında 81 ilden oda ve borsaların taahhüdü ile 2.5 milyon işsizin sosyal güvenlik kapsamına alınmasının maliyeti 40 milyar lirayı bulacak; ek maliyet "İşsizlik Fonu"ndan karşılanacak.

İstanbul, 26 Mart (DHA) - Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri şirketi KPMG'nin raporuna göre, istihdam seferberliği kapsamında 81 ilden oda ve borsaların taahhüdü ile 2.5 milyon işsizin sosyal güvenlik kapsamına alınmasının maliyeti 40 milyar lirayı bulacak; ek maliyet "İşsizlik Fonu"ndan karşılanacak.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un geçen hafta açıkladığı İstihdam Seferberliği kapsamındaki 2019 istihdam teşvikleri kapsamında 2.5 milyon işsizin sosyal güvenlik kapsamına alınması hedefleniyor.
KPMG Türkiye Sosyal Hizmetleri Direktörü İsmail Sevinç, TÜİK verilerine göre 2018 yılı itibariyle kayıtlı 3.5 milyon işsiz bulunduğuna işaret etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, istihdam seferberliği kapsamında 81 ilin oda ve borsa başkanlarıyla görüştüğünü, 2.5 milyon kişinin istihdam edileceği sözü aldığını belirten Sevinç, "2.5 milyon kişinin istihdamı çok yüksek bir hedef. Kayıtlı işsizlerin yüzde 71’inin istihdamı anlamına geliyor. Bu işsizlik oranında çok büyük bir gerileme sağlar" dedi.
İsmail Sevinç, hedeflenen 2.5 milyon istihdamın, Bakan Selçuk’un açıkladığı 2019 teşvik paketine göre 40 milyar liraya mal olacağını vurguladı ve ekledi:
"Sosyal güvenlik bütçesine yapılacak bu aktarım İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanıyor. Zaten bu fon, bu gibi durumlarda istihdam için kullanılmak üzere var. Fonda şu anda 129 milyar TL kaynak bulunuyor. Bu kadar yüksek bir istihdamın için devletin üstleneceği maliyeti, fondan karşılamak mümkün."
Uygulamadaki istihdam teşvikleri:
- Halen mevcut çalışanlara ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm primve vergilerini 12 ay boyunca devlet karşılıyor.
- Prime Esas Kazanç tutarı üzerinden düzenli ödeme yapanlara 5 puan prim indirimi, çalışan başına 128 ila 960 TL arasında avantaj sağlıyor.
- 2016’da başlayan asgari ücret desteği de bu yıl süresi 12 aya çıkarılarak devam ediyor.
- 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerine 101 TL, 500’ün altında çalışanı olan iş yerlerine 150 TL asgari ücret desteği sağlanıyor.
Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan ve sektöründeki en büyük dört uluslararası şirketten biri olan Hollanda merkezli KPMG, üye firmalar ağı sistemiyle 156 ülkede, 200 bin çalışanıyla finansal hizmetler, tüketici ürünleri ve endüstriyel sektörlerden, gıda, perakende, enerji, telekomünikasyon, kimya gibi pek çok sektöre danışmanlık hizmeti veriyor.

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