FİNANS

KPMG: Otomotiv sektörü dijitalleşmede sınıfta kaldı

FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2019 16:47 | Son Güncelleme

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG'nin, yönetici araştırma şirketi Egon Zehnder ile ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma, otomotiv sektörünün "dijitalleşme için gereken kültür değişiminden sınıfta kaldığını" ortaya koydu.

KPMG: Otomotiv sektörü dijitalleşmede sınıfta kaldı

İstanbul, 25 Haziran (DHA) - Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG'nin, yönetici araştırma şirketi Egon Zehnder ile ortaklaşa gerçekleştirdiği çalışma, otomotiv sektörünün "dijitalleşme için gereken kültür değişiminden sınıfta kaldığını" ortaya koydu.
Dünya genelinde 527 otomotiv yöneticisinin katıldığı araştırma, dijitalleşmeye karşı sektörün neredeyse tamamında bir farkındalık oluştuğunu, buna karşın stratejik ve kültürel düzeyde hazırlık yapılmadığını ortaya koydu.
KPMG Türkiye'den Hakan Ölekli, "Araştırma açıkça ortaya koyuyor ki otomotiv endüstrisi hala geleneksel 'üretim optimizasyonu' zihniyetinde kalmış durumda. Sektöre yeni giren oyuncular sadece yeni kartlarla oynama avantajına sahip. Klasik sektör oyuncuları ise araç hareket halindeyken lastik değiştirmek zorunda" diye konuştu. Ölekli, bu durumun dezavantaj olarak algılanmaması gerektiğini, zira doğru adımlarla önemli bir avantaja çevrilebileceğini vurguladı.
Araştırma sonuçlarına gore ;
- Katılımcıların yüzde 92'si, sektörü değiştiren dijitalleşmeye ayak uydurmak için yeni ve farklı bir kültürel yaklaşımın zorunlu olduğuna ikna olduklarını belirtirken, sadece yüzde 29'u “fail first, fail fast” (bir sistemde hata oluşturabilecek durumu zamanından önce fark edip en kısa zamanda başarısız olmak) yönteminin bu yeni yaklaşım için rehber niteliği taşıdığını düşünüyor.
- Yöneticilerin yüzde 57'si dijitalleşmenin ön koşulunun süreç değişiklikleri olduğunu söylüyor. Kültürel değişim ve liderlik bilinci ise listede en alt sırada.
- Yapay zeka ve diğer dijitalleşme teknolojilerinin kullanımı sorulduğunda katılımcıların yaklaşık yüzde 50'si, stratejilerinin bu teknolojilerin erken takipçisi olmak olduğunu belirtiyor. Ancak, sadece yüzde 40'ı bu alanlarda ilk harekete geçen olmak istediklerini söylüyor.
- Katılımcıların yüzde 66'sı, geleneksel ve yeni iş modellerinin bir arada yürütülmesine ihtiyaç olduğunu düşünüyor, yüzde 34'ü ise ürünlerde ve iş modellerinde tam bir dönüşüne inandıklarını belirtiyor.
- Araştırmaya katılan yöneticilerin yüzde 60'ı aşkın bölümü, başarılı bir dijitalleşme süreci için rakipleriyle rekabet etmek yerine işbirliğine gitmeleri gerektiği fikrinde birleşiyor. Bu oran CEO ve C-suite seviyesi yöneticilerde yüzde 80’ler seviyesindeyken, departman yöneticileri seviyesinde yüzde 19’a kadar geriliyor.
- Yöneticilerin yüzde 80’i, şirketlerinin sadece tek bir dijitalleşme stratejisi olduğunu söylüyor. Sadece yüzde 12’si, bu alanda farklı stratejiler uyguladıklarını belirtiyor. (FotoğraflI)

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