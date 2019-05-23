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KPMG: Sağlıklı içecek ve yiyecek şirketleri belirleyici olacak

FİNANS HABERLERİ  | 23.05.2019 11:41 | Son Güncelleme

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG’nin  son raporu, bu yıl perakende sektöründe rekabeti başta kahve olmak üzere, sağlıklı içecek ve yiyecek şirketlerinin belirleyeceğini ortaya koydu.

İstanbul, 23 Mayıs (DHA) - Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık firması KPMG’nin son raporu, bu yıl perakende sektöründe rekabeti başta kahve olmak üzere, sağlıklı içecek ve yiyecek şirketlerinin belirleyeceğini ortaya koydu.
KPMG'nin hazırladığı “Perakende Sektöründe Birleşme ve Satın Alma Trendleri” raporu, 2019'da perakende sektörüne yön verecek üç eğilimi ortaya koydu.
KPMG Türkiye Tüketici Ürünleri ve Perakende Sektör Lideri Emrah Akın, raporla ilgili şu yorumu yaptı:
"Günümüzde perakende sektöründe değişim yeni normal. Sektör oyuncuları, küresel tüketicilerin gelişen satın alma davranışlarına uygun olarak evrimleşmeye çalışıyor. Ekonomik belirsizlikler ve bölgesel gerilimler yatırımcı güvenini ve birleşme/satın alma işlemlerini etkileyecektir. Ancak sektörlerini yıkarak değiştiren oyuncular yatırımcıların ilgisini çekmeyi sürdürecek."
KMPG’nin raporundaki perakende sektörünün 2019 eğilimleri ise şöyle;
- Portföy optimizasyonu: Perakende şirketleri değişen müşteri davranışlarına paralel olarak portföylerini yeniden şekillendiriyor. Bazı şirketler paralel konsolidasyona yöneliyor ya da yüksek büyümeli kategorilere yatırım yapıyor. Diğerleri ise yeni sahiplerine daha çok verimlilik sağlayabilecek ikincil operasyonlarını elden çıkararak sermayeyi etkin kullanıyor. Geçen yıl bu eğilimi teyit eden birçok işlem gündeme geldi. Örneğin Coca Cola Costa’yı 5.1 milyar dolara satın alarak, kahve pazarına giriş yaptı. Rapora göre yatırımcılar güçlü büyümeye ve hisse senedi değerine odaklanırken, büyük ölçekli şirketler dönüşümcü işlemler gerçekleştirmeyi sürdürebilir.
- Tüketici sağlıklı ürün istiyor: Tüketicilerin sağlıklı beslenme ile etik ve sürdürülebilir gıdaya yönelmesi son birkaç yıldır yatırımcıların ilgisini çekiyor. Yalnızca 2018 yılında, satışları 1 milyar doları aşan büyük ölçekli alıcılar tarafından perakende sektöründe gerçekleştirilen işlemlerin yüzde 14’ü 'sağlıklı' ürünlerle ilgiliydi. Market zincirleri, organik ürünleri portföyüne katıyor. Gıda üreticileri, 'şekersiz', vegan ve sürdürülebilir ürünlere yatırım yapıyor. İçecek üreticileri, bitki bazlı ve alternatif içeceklerle ilgili satınalma işlemleri gerçekleştiriyor.
- Dijital dönüşüm: Perakende sektöründe dijital dönüşüm kritik önemini koruyor. Sektörde, e-ticaretin 2021 yılı için öngörülen küresel satışlarda yaklaşık yüzde 15 oranında pay sahibi olarak en büyük kanal konumuna ulaşması bekleniyor. Şirketler, dağıtım kanallarını ve müşteriye erişimlerini geliştirmek için yeni teknolojilere yatırım yapıyor, tüm kanallarda müşteri deneyimini iyileştirmek önem taşıyor.

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