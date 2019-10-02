FİNANS

KPMG’de 210 yeni mezun işe başladı

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2019 15:45 | Son Güncelleme

Üniversiteden yeni mezun olan gençlere kapılarını açarak geleceğin iş liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye’de 210 yeni mezun iş başı yaptı.

KPMG’de 210 yeni mezun işe başladı

İstanbul, 2 Ekim (DHA) - Üniversiteden yeni mezun olan gençlere kapılarını açarak geleceğin iş liderlerini yetiştirmeyi amaçlayan uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye’de 210 yeni mezun iş başı yaptı.
İşe alım süreçlerini tamamlayan, ağırlıklı olarak üniversitelerin iktisadi ve idari bilimler fakültelerinin işletme, iktisat ve finans bölümleri mezunları olmak üzere, mühendislik eğitimi gören mezunlar 1 Ekim’de KPMG Türkiye’de işe başladı. Ekim ayında yapılacak yeni işe alımlarla KPMG Türkiye’ye katılanların sayısı 310’u aşacak.Bu yıl Bilgi sistemleri ve Danışmanlık bölümlerinde çalışmak üzere 33 mühendis işe alındı.
Yeni başlayanlarda kadın-erkek oranı yüzde 50/50 olarak gerçekleşti böylece KPMG Türkiye’de yaş ortalaması da 29 oldu.
Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun gençlerin en çok çalışmak istedikleri şirketlerden birinin KPMG olduğunu belirten KPMG Türkiye İnsan Kaynakları Direktörü Emre Çavuşoğulları, “Bu yıl rekor başvuru aldık. İş dünyasında olmak isteyen gençlerdeki algımızı yansıtan bu rakamı önemsiyoruz. 1 Ekim’den itibaren aramıza katılan arkadaşlarımızın çoğunluğunu 1990’ların sonuna doğru doğanlar oluşturuyor. Artık Z kuşağının iş dünyasındaki öncüleriyle bir aradayız. KPMG Türkiye’de şu anda dört farklı kuşak bir arada çalışmaya başladık. Bu değişimin iş dünyasına etkisini önümüzdeki yıllarda gözlemleyeceğiz. İnsan kaynağındaki dönüşüme tanıklık edip, yön vereceğiz” dedi. (Fotoğraflı)

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