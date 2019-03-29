KPMG/Yönetim kurullarının gündemine alması gereken 10 başlık

İstanbul, 29 Mart (DHA) - Uluslararası denetim, vergi ve danışmanlık şirketi KPMG Türkiye, 2019’da kurullarının karşılaşabileceği olası konuları ve kurulların gündeminde dikkate alınması gereken 10 konuyu listeledi.

KPMG Türkiye uzmanlarının son 12 ayda yönetim kurulu başkanları, üyeleri ve şirket yöneticileriyle yaptığı görüşmelerden yola çıkarak hazırladıkları raporda şirketlere, gelecekteki yerlerini konumlandırabilmeleri için yönetim kurulu gündemlerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulunuluyor.

KPMG Türkiye Denetim Komitesi Enstitüsü Başkanı, Denetim ve Güvence Hizmetleri Şirket Ortağı Şirin Soysal 2019'da, yavaş ekonomik büyümeler, ekonomi ile ilgili belirsizlikler, artan ticaret savaşları ve politik kaygıların şirket yöneticilerinin gündeminde yer almaya devam edeceğini belirtti.

Soysal, bu yıl yönetim kurullarının gündemleri bulundurması gereken 10 konuyu şöyle sıraladı:

- Yönetim kurulu yapısı: Kurul yapısını sıkı şekilde inceleyin. Kuruldaki yetenek yelpazesini çeşitli ve şirketin stratejisi ile gelecek ihtiyaçlarıyla uyumlu tutmaya çalışın. Kurul çeşitliliği, yedekleme planlaması, bağımsızlık, görev süresi, fazla üye sayısı ve kurul bildirimlerini de içeren geniş bir konu yelpazesi hakkında kurul üyelerinin açıklama yapmasını isteyen yatırımcılar olduğundan haberdar olun.

- Dijital yıkım, strateji ve risk: Dijital yıkıcı risklerin yönetimi ve stratejiyle bağlantısını kurmak, eskiye göre daha önemli ve daha zor bir hale geldi. Dijital ilerlemeden kaynaklanan risk ve fırsatları tanımlamak ve şirket stratejileri üzerine etkilerini değerlendirmek için, yönetime şirketin süreçlerini tekrar değerlendirmesinde desteklenmeli.

- Uzun vadeli değer yaratma ve şirketin toplumdaki rolü: Şirketin uzun vadeli değer yaratmaya odaklanmasına ve tüm paydaşların görüşlerini anlamasına yardımcı olun. Kurulun işi Şirket’in çıkarlarını diğer paydaşlarınki ile dengelemek değildir. Aksine, Şirketi en iyi şekilde başarıya götürecek aksiyonları göz önünde bulundurarak, tüm ilgili faktörlerin değerlendirilmesidir.

- Yetenek yönetimi ve katılım: CEO yedeklemesini ve yetenek gelişimini tüm organizasyonda öncelik yapın. Kurul, şirketin hem planlı hem de plansız CEO değişimi için hazır olmasını sağlamalı. CEO değişim planlaması dinamik ve devam eden bir süreç ve kurullar daima potansiyel adaylar geliştirmeyi düşünüyor olmalı.Değişim planlama yeni CEO belli olur olmaz başlamalı.

- Kurumsal kültür: Kültürü stratejik varlık ve kritik risk olarak değerlendirin, gözlemleyin ve güçlendirin. Şirketin gerçek kültürünü anlayın (yazılı olmayanlar ve ofis duvarında yazılı olanlar);kültürü gözlemleyin ve yerinde görmek için anketler, iç denetim, danışma hattı, sosyal medya, şirket koridorları ve tesis ziyaretleri gibi araçları kullanın.

- Siber güvenlik: Siber güvenlik ve veri gizliliği hakkında kurulda yapılan tartışmaları, risk yönetim konuları olarak değerlendirin. Güçlü yönetim kurulu diyaloğu, Şirketin siber risk ile yaşamasını öğrenmesine ve siber güvenliği tüm iş aktivitelerinde ana yetkinlik olarak tanımlanmasına yardım etmesi açısından önemli. Genel Veri Koruma Düzenlemesi (GDPR) gibi gizlilik kuralları, şirketlerin veri uygulamalarının sıkı şekilde değerlendirilmelerini teşvik etmeli.

- Kriz yönetimi: Şirketin kriz önleme süreçlerini ve krize hazır olup olmadığını yeniden değerlendirin. Yönetimin geniş yelpazede senaryo analizleri yapmasına ve sonuçlarını analiz etmesine yardımcı olun (tedarik zinciri ve tedarikçilerin finansal sağlığından, jeopolitik risklere, doğal afetlere, terörist saldırılara, ve siber tehditlere kadar).

- Jeopolitik: Maruz kalınan jeopolitik riski anlayın ve azaltın. Jeopolitik riskler kapsamında ilgili ülkedeki operasyonların küçültülmesi, tedarik zincirlerinin yeniden yapılandırılması, veya paranın yerel bankalardan çekilmesi ve jeopolitik risk kaygıları sebebiyle planlanan yatırımların iptali gibi kaygılar, yönetim kurulunun karar alması üzerinde önemli etkileri olabilir.

- Hissedar katılımı: Kurumsal yatırımcılar yönetim kurulunu performans ve yönetişim standartlarından giderek daha fazla sorumlu tuttuğu için, hissedar katılımına öncelik verin. Yatırımcılar, icracı olmayan kurul üyeleriyle direk etkileşim de dahil olmak üzere daha fazla şeffaflık bekliyor. Zor sorular sormak ve kurulların kendi etkinliklerini ciddi olarak değerlendirip değerlendirmediklerini anlamak kadar, strateji ve risk yönetiminde kurulun rolünü de anlamayı talep ediyorlar.

- Regülasyon: Artan regülasyon devam eden bir eğilim olacak. Şirketin regülasyonla ilgili uyum ve izleme programlarının güncel olmasını, küresel tedarik zincirindeki tüm tedarikçileri kapsamasını ve şirketin yüksek etik standartlar için beklentisini açıkça ifade etmesini sağlamaya yardım edin.

