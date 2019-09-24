Kraliyet ailelerinin incir tercihi Ege'den

MEHMET ÇALIK - Bal oranı ve büyüklüğünden dolayı "süzme incir" olarak adlandırılan Aydın'ın meşhur kuru inciri, kraliyet sofralarını da süslüyor.

Türkiye, kuru incir üretim ve ticaretinde dünyada ilk sırada bulunuyor. ''Mucize meyve'' olarak adlandırılan incir, Türkiye'de en çok Aydın'da yetişiyor. Ege Bölgesi'nin sembollerinden incir, 1 kilogramında 2 bin 900 kalori içeriyor.

Yüksek kalorisi sayesinde E ve B vitamini üreterek kana çok hızlı geçen, bunun sonucunda da vücut ısısını kısa sürede yükselten incir, ''afrodizyak'' özelliğiyle de biliniyor.

Aydın'da 37 bin hektar alanda yetiştirilen 60 bin ton kuru incirin yaklaşık 40 bin tonu başta Avrupa olmak üzere dünyanın her bölgesine ulaştırılıyor.

Büyüklüğünden ve bal oranından dolayı "süzme incir" olarak bilenen kuru incirin özel müşterileri bulunuyor. Hasadın ilk döneminde toplanan süzme incir, kraliyet sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

İngiltere, Hollanda, Belçika ve Fas'taki kraliyet aileleri özel süzme inciri Aydın'dan tedarik ediyor.