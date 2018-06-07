FİNANS

"Kredi derecelendirme kuruluşlarının hepsi maliyetlerine katlanmış olacaklar"

FİNANS HABERLERİ  | 07.06.2018 13:24 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci: - "Ben inanıyorum ki güçlü destekleri verirsek 24 Haziran'dan sonra kredi derecelendirme kuruluşlarının hepsi bu maliyetlerine katlanmış olacaklar. Bu maliyetler nedir? Bu maliyetler inandırıcılıklarını yitirdiler, yitirmeye de devam edecekler"

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'ın Türkiye'de bazı bankaları izlemeye almasına ilişkin, "Ben inanıyorum ki, güçlü destekleri verirsek 24 Haziran'dan sonra kredi derecelendirme kuruluşlarının hepsi bu maliyetlerine katlanmış olacaklar. Bu maliyetler nedir? Bu maliyetler inandırıcılıklarını yitirdiler, yitirmeye de devam edecekler." dedi.

Tüfenkci, Mimar Sinan Caddesi üzerindeki esnaf ziyaretleri sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim sürecinin tam hız devam ettiğini bildirdi.

Türkiye ekonomisinin bel kemiğini esnafın oluşturduğunu vurgulayan Tüfenkci, ekonomide karar verebilmek için cadde ve sokaklara çıkılması gerektiğine değindi.

Tüfenkci, esnafın Türkiye'ye karşı yapılan ekonomik operasyonun farkında olduğuna işaret ederek, "Esnafımız güçlü bir şekilde destek vereceklerini ifade ediyorlar. Bu oyunu bir oylarıyla bozacaklarını ifade ediyorlar. Güçlü Türkiye'yi, meclisi oluşturmak için istikrar ve güvenden yana tavırlarını ortaya koyacaklarını bildiriyorlar." diye konuştu.

Ülkenin 2017'de 7,4 oranında büyüdüğünü ve ilk çeyrekte de yüksek bir büyüme oranını yakalayacaklarının altını çizen Tüfenkci, Türkiye üzerinden özellikle kredi derecelendirme kuruluşları aracılığıyla oyunlar oynanmak istendiğini söyledi.

Bakan Tüfenkci, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in bazı bankaları izlenmeye aldığını duyurmasını hatırlatarak, şunları ifade etti:

"Gerçekten bir algı ve operasyon kokan, ekonomiden uzak siyasi bir tavır içerisinde olanlara inat Malatyalı hemşehrilerim 24 Haziran'da hem AK Parti'ye hem de Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a güçlü bir destek verecekler. Ben inanıyorum ki bu güçlü destekleri verirsek 24 Haziran'dan sonra kredi derecelendirme kuruluşlarının hepsi bu maliyetlerine katlanmış olacaklar. Bu maliyetler nedir? Bu maliyetler inandırıcılıklarını yitirdiler, yitirmeye de devam edecekler. Sokaktaki vatandaşlar dahi kredi derecelendirme kuruluşlarının itibarını ve doğruluğunu sorgulayacaktır. Esasında vatandaşlarımız bu kredi derecelendirme kuruluşlarının incelenmesi gerektiğini söylüyorlar."

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Fitch Ratings Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci Malatya Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu

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