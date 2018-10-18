Kredi kartı borcundan takibe alınanların sayısı azaldı

İSTANBUL (AA) - Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ocak-ağustos döneminde 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 547 bin kişiye geriledi.
Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Ağustos 2018 Raporu yayımlandı.
Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Ağustos 2018'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarak 943 bin kişi oldu.
Yılın 8 ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 13 azalarak 547 bine indi.
Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 18 artarak 589 bine yükseldi.
Bakan Albayrak'tan önemli açıkalamalar
BDDK, mevduat ve katılım fonu kabulüne ilişkin esaslar yönetmeliğinde değişiklik yaptı
İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı
Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor
Otomotiv pazarıyla ilgili kritik rakam
Dolar ne kadar? (17 Ekim 2018 dolar kuru yorumları)
Hediyelik Eşya Satan Web Siteleri (Hangisi Avantajlı?)
Dolar ne kadar? Dolar düştü mü? 16 Ekim dolar yorumları
Güneysu'da, 'Erdoğan' turizmi
Milyonları ilgilendiren gelişme! Uzatılmıştı... Bugün son gün
Okuyucu Yorumları 0 yorum