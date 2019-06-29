Kredi kartı faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek bu tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

Bu arada, 6 Nisan 2019'da yayımlanan Resmi Gazete'de TCMB tarafından 1 Nisan 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmişti.

Böylelikle 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek tebliğ ile kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları düşürülmüş olacak.

