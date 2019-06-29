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Kredi kartı faiz oranlarına ilişkin tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı

FİNANS HABERLERİ  | 29.06.2019 09:44 | Son Güncelleme

TCMB tarafından Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının yüzde 2,00, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranının ise yüzde 1,60 olarak belirlendiği bildirildi

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı ise yüzde 1,60 olarak belirlendi.

TCMB'nin Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlandı. 12 Kasım 2016 tarihli ve 29886 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan söz konusu tebliğin 4'üncü maddesinde değişiklik yapıldı.

Buna göre, Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,00, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,60 şeklinde değiştirildi.

Aynı tebliğin 5'inci maddesinde de şu değişikliğe gidildi:

"Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,40’tır. Yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,00’dır.”

1 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe girecek bu tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütüyor.

Bu arada, 6 Nisan 2019'da yayımlanan Resmi Gazete'de TCMB tarafından 1 Nisan 2019'dan itibaren geçerli olmak üzere Türk lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2,15, aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,65, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 1,72, yabancı para cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami gecikme faiz oranı yüzde 2,22 olarak belirlenmişti.

Böylelikle 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek tebliğ ile kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranları düşürülmüş olacak.

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Anahtar Kelimeler:
kredi kartı faiz oranları TCMB

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