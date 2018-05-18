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Kredi Kayıt Bürosu'na "En Başarılı Gönüllülük Projesi" ödülü verildi

FİNANS HABERLERİ  | 18.05.2018 16:57 | Son Güncelleme

Kredi Kayıt Bürosu "Sesli Soru Bankası" projesiyle "En Başarılı Gönüllülük Projesi" ödülünün sahibi oldu

İSTANBUL (AA) - Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) "Sesli Soru Bankası" projesi "En Başarılı Gönüllülük Projesi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

KKB'den yapılan açıklamaya göre özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek için Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından 2007 yılından bu yana verilen "Gönülden Ödüller" sahiplerini buldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde Türkiye'nin önde gelen firmaların gönüllülük program ve projeleri ödüllendirildi. ÖSGD tarafından 11. kez düzenlenen ödül programında finalist projeler arasına girmeye hak kazanan KKB'nin "Sesli Soru Bankası" projesi "En Başarılı Gönüllülük Projesi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Gönüllülük projesi kapsamında üniversite sınavlarına hazırlanan görme engelli öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde yenilenen sınav sistemine uyumlu güncel kaynaklara erişebilmesi adına, KKB'nin çalışanları arasından gönüllü bir topluluk oluşturularak, bu gönüllülere proje paydaşlarından biri olan Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) tarafından seslendirme eğitimi verildi, soru bankası ve çözümlerinin seslendirilmesi sağlandı.

Gönüllüler tarafından seslendirilen soru bankaları görme engelli öğrencilerin erişim sağlayabileceği tüm kütüphanelere diğer proje paydaşı olan İstanbul Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Engelsiz Bilgi Merkezi tarafından dağıtıldı. Projenin hayata geçirildiği bir yıl içinde seslendirilen soru sayısı ise 10 bini aştı ve 2017 yılında her 3 görme engelli gençten biri üniversiteye Sesli Soru Bankası ile hazırlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KKB Genel Müdürü Kasım Akdeniz, adım attıkları her projede, en büyük gücü KKB çalışanlarının enerjisinden ve motivasyonundan aldıklarını belirtti.

KKB ailesi olarak faaliyetlerini sosyal sorumluluk bilinciyle yürüttüklerini, bu anlayışla toplumsal kalkınmaya destek olmaya ve ülke için değerler oluşturmaya gayret ettiklerini aktaran Akdeniz, "Engelli bireyleri üretim toplumuna dahil etmeyi, fırsat eşitliğine dayalı kişisel, mesleki ve akademik eğitim programları oluşturmayı hedefleyen Sesli Soru Bankası projesinde gönüllü çalışanlarımız özverili ve sabırlı çalışmalarıyla projenin hayata geçirilmesine destek oldular. Projede emeği geçen, sesleriyle eğitime ışık tutan tüm KKB gönüllülerini yürekten tebrik ediyorum. Ayrıca proje süresince bizlere destek olan tüm paydaşlarımıza bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.

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