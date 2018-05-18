İSTANBUL (AA) - Kredi Kayıt Bürosu'nun (KKB) "Sesli Soru Bankası" projesi "En Başarılı Gönüllülük Projesi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

KKB'den yapılan açıklamaya göre özel sektördeki gönüllülük çalışmalarını destekleyerek yaygınlaşmasını sağlamak ve toplumda fark yaratan iyi örnekleri ödüllendirmek için Özel Sektör Gönüllüler Derneği (ÖSGD) tarafından 2007 yılından bu yana verilen "Gönülden Ödüller" sahiplerini buldu.

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde Türkiye'nin önde gelen firmaların gönüllülük program ve projeleri ödüllendirildi. ÖSGD tarafından 11. kez düzenlenen ödül programında finalist projeler arasına girmeye hak kazanan KKB'nin "Sesli Soru Bankası" projesi "En Başarılı Gönüllülük Projesi" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Gönüllülük projesi kapsamında üniversite sınavlarına hazırlanan görme engelli öğrencilerin sınavlara hazırlık sürecinde yenilenen sınav sistemine uyumlu güncel kaynaklara erişebilmesi adına, KKB'nin çalışanları arasından gönüllü bir topluluk oluşturularak, bu gönüllülere proje paydaşlarından biri olan Eğitimde Görme Engelliler Derneği (EGED) tarafından seslendirme eğitimi verildi, soru bankası ve çözümlerinin seslendirilmesi sağlandı.