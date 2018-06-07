Kredi ve kart borcundan mahkemelik olanlar 4 ayda yarım milyona yaklaştı

İstanbul, 7 Haziran (DHA) - Bireysel kredi ve kredi kartı borçlarından dolayı mahkemelik olanlar, yılın ilk dört ayında 486 bin kişiye ulaşarak yarım milyona yaklaştı.
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Nisan 2018 Raporu’na göre; bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 yılı Ocak
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