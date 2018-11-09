"Kredilerin yüzde 56’sını KOBİ’lere kullandırdık"

İSTANBUL (AA) - Şekerbank Genel Müdürü Servet Taze, Şekerbank’ın 65 yıldır yerine getirdiği üretimi destekleme misyonu doğrultusunda bugün de önceliklerinin çiftçi, esnaf ve KOBİ’ler olduğunu belirterek, "Eylül sonu itibariyle kredilerimizin yüzde 56’sını KOBİ’lerimize kullandırdığımız krediler oluşturdu." ifadesini kullandı.

Şekerbank'tan, bankanın eylül sonu bilançosuna ilişkin yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Taze, Şekerbank’ın 65 yıldır yerine getirdiği üretimi destekleme misyonu doğrultusunda bugün de önceliklerinin çiftçi, esnaf ve KOBİ’ler olduğunu kaydetti.

Eylül sonu itibariyle kredilerin yüzde 56'sını KOBİ'lere kullandırdıkları kredilerin oluşturduğunun bilgisini veren Taze, "Bankamızın Anadolu’daki yaygın ve köklü şube ağı sayesinde ulaştığımız çiftçi, esnaf ve KOBİ müşterilerimizi her dönem olduğu gibi destekleyerek ekonomimize katkı sağlamaya kararlılıkla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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- Banka 9 ayda 108,8 milyon kar elde etti

Açıklamaya göre, Şekerbank’ın dokuz ayda konsolide bazda toplam kredi hacmi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla 24 milyar TL’ye yükseldi.

Bankanın aynı tarih itibarıyla konsolide aktif büyüklüğü de yıllık bazda yüzde 20 yükselerek 36 milyar TL’ye ulaştı. Yılın dokuz ayında 108,8 milyon TL net kar elde eden Şekerbank’ın 30 Eylül itibarıyla toplam özkaynak büyüklüğü 2,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Bankanın eylül sonu bilançosuna göre toplam mevduat hacmi ise yıllık yüzde 34 artışla 24,7 milyar TL’ye yükseldi.

