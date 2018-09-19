Kredili konut satışları Ağustos'ta yüzde 67.1 azaldı

Elif Varan / İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Kredili konut satışları, döviz kurlarının keskin yükseldiği Ağustos ayında yüzde 67.1 gibi yüksek oranda gerilerken, toplam konut satışlarındaki düşüş de yüzde 12.5'i buldu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12.5 azalarak 105 bin 154 düzeyine geriledi.

Türkiye genelinde "ipotekli konut satışı" diye bilinen kredili konut satışları da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 67.1 azalarak, 12 bin 743 düzeyine indi ve toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 12.1 olarak gerçekleşti.

