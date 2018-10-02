FİNANS

Kremlin'den "ticarette ulusal para kullanımı" değerlendirmesi

FİNANS HABERLERİ  | 02.10.2018 17:05 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov: - "Dolar kullanımını azaltmaya yönelik süreç karmaşık ve kolay değil. Bu, zaman isteyen ve özen gerektiren bir süreç" - "Ancak zorlu olmasına rağmen uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını arttırmaya yönelik eğilimler var"

Kremlin Sözcüsü Dimitriy Peskov, Rusya’nın dolar kullanımını azaltmasına yönelik sürecin kolay olmayacağını belirterek, "Bu, zaman isteyen ve özen gerektiren bir süreç. Ancak zorlu olmasına rağmen uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını arttırmaya yönelik eğilimler var." dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, uluslararası ticarette dolar yerine ulusal para birimlerinin kullanılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya’nın dolardan uzaklaşmasının zorlu bir süreç olacağına işaret eden Peskov, "Dolar kullanımını azaltmaya yönelik süreç karmaşık ve kolay değil. Bu, zaman isteyen ve özen gerektiren bir süreç." ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de bu konuda talimatlarının bulunduğunu anımsatan Peskov, "Ancak zorlu olmasına rağmen uluslararası ticarette ulusal para birimlerinin kullanımını arttırmaya yönelik eğilimler var." dedi.

Putin, bir süre önce yaptığı açıklamada, ikili ticarette ulusal para birimlerinin daha yoğun bir şekilde kullanılmasını desteklediklerini söylemişti.

Rusya Merkez Bankası tarafından dün yayımlanan raporda, bu yılın ilk çeyreğinde 2017'nin aynı dönemine göre dolar ve avronun, ülkenin uluslararası rezervlerdeki payının azaltıldığı, yuanın payının ise arttığı belirtilmişti.

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