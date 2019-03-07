"Kreşler için bütüncül kamu politikası hayata geçirilmeli"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD), AÇEV ve PwC tarafından hazırlanan "İş ve Özel Yaşam Dengesi Yolunda Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin (kreşlerin) Yaygınlaştırılması" raporunda Türkiye’de kreş arz ve talebini geliştirmek için bütüncül bir kamu politikasının hayata geçirilmesi gerektiği bildirildi.

TÜSİAD açıklamasına göre, TÜSİAD, AÇEV ve PwC tarafından hazırlanan "İş ve Özel Yaşam Dengesi Yolunda Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin (kreşlerin) Yaygınlaştırılması" raporu açıklandı. Rapor, Global Compact Türkiye, AÇEV, TÜSİAD, UNFPA, UN Women, YANINDAYIZ Derneği iş birliği ile bugün düzenlenen “İş Dünyasında Kadının Güçlenmesi için Çocuk Bakım ve Eğitim Hizmetlerinin Yaygınlaşması” başlıklı bir konferansta tanıtıldı.

Raporda, Türkiye’de kreş arz ve talebini geliştirmek için bütüncül bir kamu politikasının hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi

Bu kapsamda, gerek kamunun doğrudan destekleri gerekse özel sektöre yönelik teşviklerle, her ailenin erişebileceği kaliteli çocuk bakım ve eğitim hizmetleri yurt çapında yaygınlaştırılmasının gerektiği vurgulanan raporda, şunlar kaydedildi: