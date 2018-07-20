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Kripto para alımında 'POS Cihazı' devri

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2018 10:00 | Son Güncelleme

Endonezya'da geçen yıl hayata geçen PundiX projesi Bitcoin ve benzeri kripto paralarla POS cihazı dönemini başlatıyor.

Merve DUNDAR - Özgür KUMANOVALI / İSTANBUL, (DHA)- Endonezya'da geçen yıl hayata geçen PundiX projesi Bitcoin ve benzeri kripto paralarla POS cihazı dönemini başlatıyor. Geliştirilen cihaz, kripto para alımını kolaylaştırırken aynı zamanda bu paralarla alışveriş yapma imkanı da sağlıyor. 27 BİN SİPARİŞ VAR Kendine ait kripto parası da olan PundiX şirketinin geliştirdiği blockchain tabanlı pos cihazına Türkiye'den de yoğun talep var. Bu talep doğrultusunda İstanbul'da bir tanıtım toplantısı düzenleyen firma projenin ayrıntılarını katılımcılarla paylaştı. Türkiye dışında Brezilya, İngiltere, İsviçre ve Hollanda'dan da yoğun talep aldıklarını belirten PundiX Küresel Ortaklıklar Direktörü Stephen Demeulenaere, "Şu anda 27 bin sipariş almış durumdayız. Bu siparişlerin 5 binini bu ay teslim edeceğiz" dedi. "KRİPTO PARA ALIMINI KOLAY HALE GETİRİYORUZ" Kripto para almanın zor olduğunu dile getiren Demeulenaere, "Banka hesabınızdan kripto para satılan borsalara para transfer etmeniz, oraya kayıt açtırmanız gerekiyor. Bu şekilde alımı gerçekleştirebiliyorsunuz. Kendi ailemde bile kripto para almak isteyenlere bu süreci anlattığımda çok zor olduğunu söylüyorlar. O nedenle birçok insan kripto para almaktan vazgeçiyor. Biz de buradan yola çıkarak bu işi kolay hale getirmek istedik. Bu sistemde bir kartımız var. Bu kart (Xpass) ile pos cihazımız üzerinden kripto para almak mümkün. Ayrıca mevcut kripto paralarla alışveriş yapma imkanı da var. Örneğin kahvenizi, çayınızı kripto para ile ödemek isterseniz bizim POS cihazımızın bulunduğu satış noktalarında bu mümkün. Şuan Hong Kong’ta kahve dükkanlarında sistem çalışmaya başladı” diye konuştu. HEDEF 3 YILDA 100 BİN CİHAZ SATIŞI GERÇEKLEŞTİRMEK Cihazı hem küçük işletmelere hem de büyük kurumlara satacaklarını söyleyen Demeulenaere, gelecek hedeflerini, "Türkiye pazarında çok yeni olduğumuz için henüz burada bir gelecek hedefinden söz edemiyoruz. Ama küresel ölçekte önümüzdeki 3 yıl içinde 100 bin adet pos cihazı üretip satmayı hedefliyoruz" diye açıkladı. 12 FARKLI KRİPTO PARA SATIN ALINABİLİYOR Müşterilerin pos cihazının bulunduğu her noktadan Xpass isimli kartı da satın alabileceğini dile getiren Blockchain araştırmacısı Joao Victor Mendes ise, "İnsanlar bu kartla alım yapabilecek ancak PundiX cihazında başka kripto paraların cüzdanları da bulunuyor. Cihazdan şu anda 12 farklı kripto para satın alınabiliyor. Bunların arasında en popüler olanlar ise Bitcoin, Ethereum, Litecoin ve Stellar olarak sıralanıyor" diye konuştu. Cihazda, her ülkenin kendi kanunlarına göre müşterini tanı (KYC) prosedürü olacağını da belirten Mendes, "Eğer kanunlar gerektiriyorsa insanlar kartı alırken de bu prosedürden geçecek. Yani kimliklerini vererek kendilerini ispat edecekleri belgeleri verecekler" dedi.

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