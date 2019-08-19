FİNANS

“Kripto para birimlerine para diyebilmemiz için faizi olmalı”

FİNANS HABERLERİ  | 19.08.2019 11:18 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Ağustos (DHA)

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Perakende satış hacmi Haziran’da yıllık yüzde 1.2 azaldıPerakende satış hacmi Haziran’da yıllık yüzde 1.2 azaldı
Sektörlerde toplam cirolar Haziran’da yıllık yüzde 12.3 arttıSektörlerde toplam cirolar Haziran’da yıllık yüzde 12.3 arttı
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