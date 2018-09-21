Kripto para ile Türkiye’nin ilk mobilya alışverişi yapıldı

İstanbu, 21 Eylül (DHA) - Finans dünyasında son yıllarda en çok konuşulan konuların başında yer alan kripto paralarla ilk mobilya alışverişi Türkiye’de yapıldı.

Tüm dünyayı kısa sürede etkisi altına alan kripto paralar emlak, sağlık, bankacılık sektörlerinde ve hatta restoran gibi günlük işlemlerde yaygın olarak kullanılmaya başlarken, dünyaca ünlü online alışveriş sitelerinde de kullanılıyor.

Mobilya sektöründe ilk defa kripto para kullanımına imkan tanıyan Lazzoni Mobilya’dan kripto para ile ilk defa mobilya alışverişi yapıldı ve koltuk, çalışma masası, sandalye, etajer, dolap, tv ünitesi, puf gibi çok sayıda ürün alındı. Söz konusu alışveriş, Dubai merkezli ve Türkiye’de de büyük bir çalışma ekibi ve ofisi olan MenaPay ile gerçekleştirildi.

MenaPay yakın zamanda başka bir çok alanda da kullanılacak olan yeni bir kripto para ve MenaPay’in ayrıca Ankara’da bir ofisi ve teknik ekibi bulunuyor. Yakında kendi blockchain temelli ödeme sistemini de kullanıcılara sunacak olan MenaPay, yetenekli ve deneyimli ekibinin yanı sıra Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki iş ortaklıkları ile bu coğrafyanın finansal süreçlerini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı hedefliyor. Ayrıca bu ödeme şekli, blockchain tabanlı bir sistem de gerçekleştirildiğinden, ödemeler hem satıcı hem de alıcı için çok daha güvenilir ve kolay bir şekilde oluyor.

Türkiye’nin ilk kripto para ile mobilya satışını gerçekleştiren Lazzoni Mobilya yönetimi, MenaPay ile yaptıkları satıştan memnuniyet ve gurur duyduklarını belirtti. (Fotoğraflı)

