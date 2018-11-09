FİNANS

“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 17:34 | Son Güncelleme

Yapı Kredi’nin, kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi ve girişimcileri desteklemeyi hedeflediği programı Code.YapıKredi Blockchain Semineri ve Atölyesi’nde akademisyen Burak Arıkan, kripto para birimlerinin dünyanın her yerinde birçok insana çeşitli fırsatlar sunduğunu belirtti.

“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”

İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Yapı Kredi’nin, kodlamayı geniş kitlelere öğretmeyi ve girişimcileri desteklemeyi hedeflediği programı Code.YapıKredi Blockchain Semineri ve Atölyesi’nde akademisyen Burak Arıkan, kripto para birimlerinin dünyanın her yerinde birçok insana çeşitli fırsatlar sunduğunu belirtti.

Yapı Kredi’nin tema sponsorları arasında yer aldığı ve 4. İstanbul Tasarım Bienali kapsamında gerçekleştirilen Blockchain Semineri ve Atölyesi’ne katılanlar, blockchain ve kripto para birimleri teknolojilerinin kullanım alanları ve iş yapış süreçlerine etkisi hakkında çeşitli konu tartışıldı. Etkinlik boyunca temel blockchain kavramları ve işleyişi, görsel anlatımlar, gerçek hayattan örnekler işlendi.

Blockchain’in sırrı: Dijital imza

4. İstanbul Tasarım Bienali’nin Beyoğlu’ndaki mekanları arasında yer alan Yapı Kredi Kültür Sanat Binası’nda gerçekleştirilen atölyede konuşan Arıkan seminerde bu yeni teknolojinin gelişim sürecini internetin ilk yıllarına benzetti ve blockchain’in en fazla gündeme geldiği kripto para sistemini ve Bitcoin’in çalışma prensiplerini anlattı.

Arıkan, özellikle merkezi finans sistemlerine ihtiyaç duymadan para transfer maliyetini en aza indirmesi ve akıllı sözleşmelere imkan verdiği için tercih edilen Bitcoin’in güvenliği ile ilgili hala soru işaretleri olduğunu belirtti. Kripto-ağlarda kullanılan "token"ların bir şirketin hissesini değil bir ağın hissesini temsil ettiğini söyleyen Arıkan, “token”ların geniş kullanım alanları ile dünyanın her yerinde herkese yeni fırsatlar sunmakta olduğunun altını çizdi.

Arıkan, blockchain'in finansal servislerin ötesinde her endüstride çok çeşitte aktörün ekonomik iş birliği yapabileceği yeni ağların örülmesine yardımcı olacağını vurgularken bu teknolojinin temellerinin dijital imza, ağ modelleme ve kripto-ekonomi olduğunu da sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)

“Kripto paralar dünyanın her yerinde yeni fırsatlar sunuyor”

PARTNERYumurta kutusuyla yaptı! Sonucu sizi çok şaşırtacak...Yumurta kutusuyla yaptı! Sonucu sizi çok şaşırtacak...
MOBİSAD: Telefon harçlarının 500 liraya çıkarılması olumluMOBİSAD: Telefon harçlarının 500 liraya çıkarılması olumlu
Venezuela Petrol Bakanı: Venezuela’dan çıkan petrol Petro ile satılsınVenezuela Petrol Bakanı: Venezuela’dan çıkan petrol Petro ile satılsın
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

Ünlü doktor Salih Mertan intihar etti!

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

KOSGEB'den destek aldı, Avrupa'ya ısıtmalı mont sattı

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Keskinoğlu tavukçuluk konkordato süresini 1 yıl daha uzattı

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Müdürlere üstün statü! Hem aylık hem emeklilik maaşı daha yüksek olacak

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Yurt dışından getirilen telefonların kayıt harcına zam!

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

Benzine gece yarısından sonra indirim geliyor

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da 13 kırsal kalkınma projesine 9,4 milyon lira hibe desteği

Bursa'da 13 kırsal kalkınma projesine 9,4 milyon lira hibe desteği

MOBİSAD: Telefon harçlarının 500 liraya çıkarılması olumlu

MOBİSAD: Telefon harçlarının 500 liraya çıkarılması olumlu

Venezuela Petrol Bakanı: Venezuela’dan çıkan petrol Petro ile satılsın

Venezuela Petrol Bakanı: Venezuela’dan çıkan petrol Petro ile satılsın

TSKB/İnce: Kalkınma odaklı yenilikçi fikirler projelendirilecek 

TSKB/İnce: Kalkınma odaklı yenilikçi fikirler projelendirilecek 

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dev LEGO Gemisi Türkiye’de

Guinness Rekorlar Kitabı’na giren dev LEGO Gemisi Türkiye’de

Axess Mobil birinci yılında 2.5 milyon kez indirildi

Axess Mobil birinci yılında 2.5 milyon kez indirildi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.