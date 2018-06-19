KRİPTOPARA

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Haziran (DHA) - Çokuluslu yatırım bankası Goldman Sachs destekli fintech şirketinin CEO’sunun, "gelecekte bütün yasal paraların kripto para birimlerine dönüşeceklerini" söylemesinin ardından piyasa hacmi 290 milyar doların üzerine çıktı.

Goldman Sachs destekli start-up şirketi Circle CEO’su Jeremy Allaire, CNBC’ye verdiği bir röportajda, “Bütün yasal para birimleri bir gün kripto para birimi olacak, bu noktadan sonra bu durum kaçınılmaz görünüyor” dedi.

Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan açıklamalar ve tepki alımlarının da etksiyle piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.51’lik bir artışla 6,762 dolara yükseldi.

Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte 93’ü yükselirken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 17.37’lik bir artışla en çok 102uncu sıradaki TRON arttı.

Piyasadaki gelişmelere bağlı olarak piyasa hacmi sabah saatlerine göre beş milyar dolara denk gelen yüzde 1.7’lik bir artışla 291 milyar 482 milyon dolara yükseldi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 13 milyar 81 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.51

- Etheruem yüzde 8.30

- Ripple yüzde 6.97

- Bitcoin Cash yüzde 8.03

- EOS yüzde 3.70

- Litecoin yüzde 5.50

- Stellar yüzde 4.87

- Cardano yüzde 5.35

- IOTA yüzde 9.36

- TRON yüzde 17.37 arttı.

