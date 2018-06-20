KRİPTOPARA

Deniz Kılınç / İstanbul, 20 Haziran (DHA) - Güney Kore merkezli kripto para birimi borsası Bithumb’a düzenlenen siber saldırıda yaklaşık 30 milyon dolar değerinde kripto para birimi çalınmasının ardından son 24 saatte en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminden sekizi geriledi.

Dünyanın en büyük altıncı kripto para birimi borsası Bithumb’dan yapılan açıklamada saldırının tam olarak kaçta gerçekleştiğinin belirlenemediği; ancak, Güney Kore yerel saatine göre saat 00:53’ten itibaren borsadaki bütün varlıkların soğuk cüzdanlara aktarıldığı ve depozito ve para çekme işlemlerinin askıya alındığı belirtildi.

Küresel kripto para birimi piyasalarına düzenlenen siber saldırıların sayısı artarken, Bithumb’a gerçekleştirilen saldırının ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte 1.37’lik bir düşüşle 6,635 dolara geriledi.

Bitcoin 113 milyar 498 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 40.1’ini oluşturdu.

Bithumb’a düzenlenen siber saldırıda hangi kripto para birimlerinin çalındığı belirtilmezken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte sadece Etheruem ve TRON’da artış görüldü.

en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden ise son 24 saatte 83’ü gerilerken, yüzde 10.29 ile en çok 77’inci sıradaki Mithril düştü.

Piyasadaki genel düşüş eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi dün öğle saatlerine göre sekiz milyar dolara karşılık gelen yüzde 2.8’lik bir artışla 283 milyar 126 milyon dolara geriledi.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 14 milyar 228 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.37

- Ripple yüzde 1.55

- Bitcoin Cash yüzde 1.12

- EOS yüzde 2.68

- Litecoin yüzde 1.83

- Stellar yüzde 2.22

- Cardano yüzde 2.92

- IOTA yüzde 3.05 düşerken

- Etheruem yüzde 0.83

- TRON yüzde 1.50 yükseldi.

