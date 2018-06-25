KRİPTOPARA

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FİNANS HABERLERİ  | 25.06.2018 13:49 | Son Güncelleme

Blok zinciri platformu Cardano'nun CEO’su Charles Hoskinson, ABD merkezli New York Menkul Kıymetler Borsası’nın (NYSE) kripto para birimleri piyasasına girmesinin, piyasaya “trilyon dolarlar” kazandıracağı öngörüsünde bulunmasının ardından piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 91’i arttı.

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Haziran (DHA) - Blok zinciri platformu Cardano'nun CEO’su Charles Hoskinson, ABD merkezli New York Menkul Kıymetler Borsası’nın (NYSE) kripto para birimleri piyasasına girmesinin, piyasaya “trilyon dolarlar” kazandıracağı öngörüsünde bulunmasının ardından piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden 91’i arttı.
Hoskinson, konuya ilişkin şöyle konuştu:
“Yaptırım dalgalanmalarının ardından NYSE’nin de piyasaya girebileceği kripto para birimleri kapsamında insanların düşünmediği bir eylem ve bu, piyasaya trilyonlarca dolar girmesi demek. Gelecek oldukça parlak.”
Açıklamaların ardından tepki alımlarının da etkisiyle 106 milyar 28 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.68’lik bir artışla 6,195 dolara yükseldi ve piyasanın yüzde 41.9’unu oluşturdu.
Toplam 1,586 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde son 24 saatte yüzde 9.91 ile en çok EOS artarken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise 91’i yükseldi ve yüzde 45.96 ile en çok artış 75’inci sıradaki WaykiChain’de görüldü.
Piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 10 milyar dolara denk gelen yüzde 4.1’lik bir artışla 252 milyar 934 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 15 milyar 171 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.68
- Ethereum yüzde 1.76
- Ripple yüzde 4.33
- Bitcoin Cash yüzde 8.51
- EOS yüzde 9.91
- Litecoin yüzde 3.13
- Stellar yüzde 3.41
- Cardano yüzde 5.17
- TRON yüzde 4.09
- IOTA yüzde 3.93 arttı.

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