FİNANS

KRİPTOPARA

FİNANS HABERLERİ  | 03.07.2018 15:05 | Son Güncelleme

Blockchain (blok zinciri) platformu Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın, kripto para birimleri de dahil olmak üzere, bütün varlıkların takas edilebilir olması gerektiğini söylemesinin de etkisiyle, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte en çok yedinci sıradaki Cardano yükseldi.

Deniz Kılınç / İstanbul, 3 Temmuz (DHA) - Blockchain (blok zinciri) platformu Cardano’nun kurucusu Charles Hoskinson’ın, kripto para birimleri de dahil olmak üzere, bütün varlıkların takas edilebilir olması gerektiğini söylemesinin de etkisiyle, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte en çok yedinci sıradaki Cardano yükseldi.
Kripto para birimleri piyasalarında sabah saatlerinde görülen artış eğilimi sürerken, Google’ın Londra merkezinde konuşan Hoskinson, kripto para birimlerinin “’Farklı değere sahip birimler’ arasındaki duvarları kaldıracağına” inandığını ve altın, yasal para birimleri ve hatta hava yolu millerinin bir varlık göstergesi olarak kabul edilmesi durumunda hepsinin takas edilebilir olduğunu belirtti.
Hoskinson’ın açıklamalarının ardından piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 12.59 ile en çok yedinci sıradaki Cardano yükseldi.
Toplam 1,602 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.60’lık bir artışla 6,597 dolara geri dönerken, 113 milyar 15 milyon dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin, piyasanın yüzde 41.8’ini oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte yüzde 6.98 ile Bitcoin Diamond, yüzde 4.55 ile Populous, yüzde 2.30 ile Bibox Token, yüzde 1.83 ile Stem ve yüzde 0.19 ile Power Ledger geriledi.
Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan açıklama ve duyuruların etkisiyle piyasadaki dalgalanmalar devam ederken, piyasa hacmi 270 milyar 159 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 24 saatlik işlem hacmi 16 milyar 679 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.60
- Etheruem yüzde 4.34
- Ripple yüzde 8.22
- Bitcoin Cash yüzde 6.73
- EOS yüzde 11.47
- Litecoin yüzde 7.63
- Cardano yüzde 12.59
- Stellar yüzde 6.61
- IOTA yüzde 9.94
- Tether yüzde 0.25 arttı.

PARTNERTekne misafirleri!Tekne misafirleri!
Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliğiAytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği
Emekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandıEmekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Küçük Leyla nasıl öldü? Vali Elban, Leyla Aydemir'in ölüm nedenini açıkladı! Otopsi raporunda dikkat çeken detaylar

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Emekli ve memur 2018 zammı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Survivor 2018 bitti! Acun Ilıcalı'dan flaş Survivor kararı!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Milyonlarca vatandaşın borcu siliniyor!

Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

Patates ve soğan fiyatlarında keskin düşüş

Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler

Dolarda enflasyon sonrası sert hareketler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği

Aytemiz ve İş Bankası'ndan iş birliği

Emekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandı

Emekli ve kamu çalışanlarının Temmuz zamları açıklandı

En düşük memur maaşı 3.133 TL'ye yükseldi

En düşük memur maaşı 3.133 TL'ye yükseldi

Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim

Yapı kayıt belgesine son başvuru tarihi 31 Ekim

Sezer: Irak’ın vergi artırımı bizi etkilemez

Sezer: Irak’ın vergi artırımı bizi etkilemez

Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında

Türkiye, Dünya'da en çok tercih edilen 10 destinasyon arasında

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.