KRİPTOPARA

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FİNANS HABERLERİ  | 10.07.2018 17:45 | Son Güncelleme

Nobel Ekonomi ödüllü ABD’li ekonomist Joseph Stiglitz’in, blockchain (blok zinciri) üzerinde gerçekleştirilen işlem defterlerinin halka açık olmasına karşın Bitcoin yaratıcısının dahi bilinmemesinin, suç örgütlerine kapıyı açtığını söylemesiyle Bitcoin yeniden 6,500 doların altına indi.

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Temmuz (DHA) - Nobel Ekonomi ödüllü ABD’li ekonomist Joseph Stiglitz’in, blockchain (blok zinciri) üzerinde gerçekleştirilen işlem defterlerinin halka açık olmasına karşın Bitcoin yaratıcısının dahi bilinmemesinin, suç örgütlerine kapıyı açtığını söylemesiyle Bitcoin yeniden 6,500 doların altına indi.
Financial News’a yaptığı açıklamada Stiglitz şöyle konuştu:
“Şeffaf bir bankacılık sisteme yaratmaya çalışıyorsanız gizlilik temelli bir ödeme sistemini destekleyemezsiniz.
“Bitcoin gibi bir delik açtığınızda bütün kötü aktiviteler bu delik üzerinden gerçekleşir ve hiçbir hükümet buna izin veremez.”
Stiglitz’in açıklamalarının ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 6.13’lük bir düşüşle 6,387 dolara geriledi ve 109 milyar 488 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 43.2’sini oluşturdu
Toplam 1,624 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde sabah saatlerinde görülen düşüş eğilimi devam ederken, son 24 saatte yüzde 14.85 ile en çok EOS geriledi.
En yüksek hacimli ilk 100 arasından ise son 24 saatte 94 kripto para birimi düşerken, artışlar yüzde 6.82 ile 43’üncü sıradaki KuCoin Shares, yüzde 4.04 ile 36’ıncı sıradaki Bitcoin Diamond, yüzde 3.26 ile 27’inci sıradaki Bitcoin Gold, yüzde 2.12 ile 18’inci sıradaki Tezos’ta ve yüzde 1.57 ile 82’inci sıradaki Decentraled’da görüldü.
Açıklamaların ardından piyasa hacmi sabah saatlerine göre 11 milyar dolara denk gelen yüzde 4.34’lük bir düşüşle 253 milyar 231 milyon dolara geriledi.
Piyasadaki 24 saatlik işle hacmi 14 milyar 281 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 6.13
- Etheruem yüzde 9.83
- Ripple yüzde 6.06
- Bitcoin Cash yüzde 7.43
- EOS yüzde 14.85
- Litecoin yüzde 7.82
- Stellar yüzde 7.93
- Cardano yüzde 9.50
- IOTA yüzde 10.34
- Tether yüzde 0.87 geriledi.

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