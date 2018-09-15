KRİPTOPARA

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FİNANS HABERLERİ  | 15.09.2018 11:22 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Eylül (DHA)

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23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak23 milyon liralık borç ödenmezse, Şanlıurfa OSB karanlıkta kalacak
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