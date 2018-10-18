FİNANS

KRİPTOPARA

FİNANS HABERLERİ  | 18.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 18 Ekim (DHA)

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandıEvsiz kalan ünlü yıldız ormanda çırılçıplak yıkanırken yakalandı
'Küçükbaş hayvancılıkla ithal et sorunundan kurtuluruz''Küçükbaş hayvancılıkla ithal et sorunundan kurtuluruz'
'Sofranın kralı' domates tarlada 3, İstanbul’da 8 lira'Sofranın kralı' domates tarlada 3, İstanbul’da 8 lira
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Arda Turan'a FETÖ soruşturması!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Cem Uzan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek paylaşımı!

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

Trafik cezalarının artırılması teklifi Meclis'te kabul edildi

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

İlk yerli elektrikli otomobil görücüye çıktı! İşte fiyatı

Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor

Trabzonlu girişimci Oğuz boylarının adını verdiği 24 çadırla oba kültürünü yaşatıyor

Araç sahiplerini sevindiren gelişme! 28 kuruş sonra benzin ucuzlayabilir

Araç sahiplerini sevindiren gelişme! 28 kuruş sonra benzin ucuzlayabilir

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turizmde 40 milyon turist beklentisi

Turizmde 40 milyon turist beklentisi

Araplar, Karadeniz’de konut ve fındık bahçelerine yöneldi

Araplar, Karadeniz’de konut ve fındık bahçelerine yöneldi

Tayvan ve Türkiye arasında yeşil enerji işbirliği

Tayvan ve Türkiye arasında yeşil enerji işbirliği

Ünlü ekonomistlerden 2020’de küresel kriz uyarısı

Ünlü ekonomistlerden 2020’de küresel kriz uyarısı

'Küçükbaş hayvancılıkla ithal et sorunundan kurtuluruz'

'Küçükbaş hayvancılıkla ithal et sorunundan kurtuluruz'

'Sofranın kralı' domates tarlada 3, İstanbul’da 8 lira

'Sofranın kralı' domates tarlada 3, İstanbul’da 8 lira

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.