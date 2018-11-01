KRİPTOPARA

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FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 17:55 | Son Güncelleme

Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) yayınladığı yeni açıklamada, sanal varlıkların işlem gördüğü kripto para birimleri borsaları ve fon distribütörlerine yönelik regülasyon çerçevesini duyurmasının ardından kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden sekizi yükseldi.

Deniz Kılınç / İstanbul, 1 Kasım (DHA) - Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC) yayınladığı yeni açıklamada, sanal varlıkların işlem gördüğü kripto para birimleri borsaları ve fon distribütörlerine yönelik regülasyon çerçevesini duyurmasının ardından kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden sekizi yükseldi.
Hong Kong genelinde fonlar yoluyla sanal varlık alımlarının ve yatırımcıların lisanssız kripto para birimleri borsaları farkındalığının artmasının ardından harekete geçen SFC, internet sitesinde yayınladığı resmi açıklamada, sanal varlıkların yatırımcıların koruması açısından riskler barındırdığına dikkat çekti.
Gelişmelerin ardından toplam 2,089 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 1.1’lik bir artışla 6,393 dolara yükseldi ve 110 milyar 947 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54’ünü oluşturdu.
En yüksek hacimli 10 kripto para biriminde yeniden artış eğilimi görülürken, son 24 saatte yüzde 0.07 ve yüzde 0.19 ile sırasıyla yalnızca Tether ve Monero düştü. En yüksek hacimli 100 kripto para birimi arasından ise 90’ı artarken, artış eğilimine yüzde 19.15 ile 44’üncü sıradaki Chainlink öncülük etti.
Piyasa hacmi artışa bağlı olarak 205 milyar 528 milyon dolar olarak gerçekleşirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 11 milyar 413 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:
Bitcoin yüzde 1.11
Ethereum yüzde 1.06
Ripple yüzde 2.32
Bitcoin Cash yüzde 1.82
EOS yüzde 2.42
Stellar yüzde 1.06
Litecoin yüzde 2.03
Cardano yüzde 2.22 artarken
Tether yüzde 0.07
Monero yüzde 0.189 düştü.

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