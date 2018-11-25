KRİPTOPARA

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FİNANS HABERLERİ  | 25.11.2018 12:53 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 25 Kasım (DHA)

PARTNEROkan Kurt ve Demet Akalın buluştuOkan Kurt ve Demet Akalın buluştu
Pazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyorPazardaki balık fiyatları, hali 3'e katlıyor
Arpacık soğanın kilosu 7 liraArpacık soğanın kilosu 7 lira
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