KRİPTOPARA

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FİNANS HABERLERİ  | 28.11.2018 12:09 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Kasım (DHA)

Merakla baktıkları yerde korkunç bir manzara varMerakla baktıkları yerde korkunç bir manzara var
Ziraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudurZiraat Odası Başkanı Kenar: Çiftçi stokçu değil, depocudur
Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”Türkiye’nin en büyük saatçisi: “Böyle giderse Türkiye'de 5 yıl içinde saat perakendecisi kalmayacak”
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