KRİPTOPARA

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FİNANS HABERLERİ  | 27.12.2018 09:45 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 27 Aralık (DHA)

PARTNERWhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!WhatsApp'tan gelen tehlikeye dikkat!
İZTO Başkanı Özgener: Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruzİZTO Başkanı Özgener: Asgari ücretten vergi alınmaması gerektiğini düşünüyoruz
DSO Başkanı Keçeci: İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacaktırDSO Başkanı Keçeci: İşveren asgari ücreti ödemekte zorlanacaktır
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