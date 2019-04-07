FİNANS

KRİPTOPARA

FİNANS HABERLERİ  | 07.04.2019 10:12 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 7 Nisan (DHA)

PARTNERAslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?Aslı Enver ile Murat Boz nişanlandı mı?
İlk yerli güneş enerji hücresini ürettiİlk yerli güneş enerji hücresini üretti
Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdıAtatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

Acı haber geldi! Bir askerimiz şehit düştü!

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

İstanbul'daki oy sayımlarında son durum

Aile içi dehşet! Evi kan gölüne çevirdi!

Aile içi dehşet! Evi kan gölüne çevirdi!

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Uyarı geldi! Pazar günü için plan yapanlar dikkat

Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

Komünist Başkan Maçoğlu'na 'borç' yanıtı

Netanyahu'dan skandal sözler: İsrail'e ilhak edeceğim

Netanyahu'dan skandal sözler: İsrail'e ilhak edeceğim

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlk yerli güneş enerji hücresini üretti

İlk yerli güneş enerji hücresini üretti

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

Atatürk Havalimanı'nın 'en'leri de belli oldu

ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

ABK Çeşme Rüzgâr Enerji Santrali, örnek model oldu

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Denize kıyısı olmayan ilçeden dünyaya balık ihracatı

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

Tarihi günün rakamları da ortaya çıktı, THY 117 bin yolcu taşıdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.