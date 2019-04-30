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KRİPTOPARA

FİNANS HABERLERİ  | 30.04.2019 16:21 | Son Güncelleme

ABD merkezli yatırım danışmanlığı ve piyasa araştırma şirketi Fundstrat Global Advisors kurucusu Tom Lee’nin, piyasada son günlerde etkili olan düşüşe rağmen Bitcoin’deki artışın devam edeceği öngörüsünün ardından piyasada görülen artış eğilimiyle piyasa hacmi 170 milyar doların üzerine çıktı.

KRİPTOPARA

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan (DHA) - ABD merkezli yatırım danışmanlığı ve piyasa araştırma şirketi Fundstrat Global Advisors kurucusu Tom Lee’nin, piyasada son günlerde etkili olan düşüşe rağmen Bitcoin’deki artışın devam edeceği öngörüsünün ardından piyasada görülen artış eğilimiyle piyasa hacmi 170 milyar doların üzerine çıktı.
CryptoDaily’de yer alan habere göre verdiği bir röportajda Lee, ABD New York Başsavcılığı’nın, kripto para birimi platformu Bitfinex’in Tether stablecoin ile piyasada oluşan 850 milyon dolar eksiği kapatmaya çalıştıklarını iddia etmesiyle piyasada görülen düşüşün geçici olduğunu söyledi. Lee, “Geçen yıl kripto paralar için çok kötü bir süreçti fakat bu hafta yayınladığımız yazıda da belirttiğimiz gibi, tarihsel olarak boğa piyasasının etkili olabilmesi için 11 işaret olması gerekiyor” derken, söz konusu işaretlerden birinin Ocak ayında zincir üzerindeki işlem hacimlerinin geçen yıla göre pozitife dönmesi olduğunu belirtti ve ekledi:
“Boğa piyasasının etkili olacağına dair kanıtlar birikiyor.”
Lee’nin açıklamalarına paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.98 artışla 5,297 dolara yükseldi ve 93 milyar 635 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.5’ini oluşturdu.
Piyasaya ilişkin diğer gelişmelerde Nasdaq, Ripple için gerçek zamanlı referans kuru sunacağını duyurdu. Nasdaq’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada XRP Liquid Index ismi verilen söz konusu yeni endeksin “Ripple için dolar üzerinden gerçek zamanlı referans kuru sağlaması için piyasaların en likit uçları temel alınarak tasarlandığı” belirtildi.
Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli üçüncü kripto para birimi Ripple, son 24 saatte yüzde 4.38 artışla 159,69 dolara yükseldi.
Toplam 2,144 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli diğer 10 biriminde de genel bir artış eğilimi görülürken, son 24 saatte yüzde 5.82 ile en çok Litecoin değer kazandı.
En yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 80’i yükseldi ve söz konusu artışa yüzde 12.57 ile 70’inci sıradaki Monacoin öncülük etti.
Piyasadaki gelişmelerin ardından görülen artışa paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 1.7 artışla 171 milyar 929 milyon dolara ulaştı.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 45 milyar 875 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
- Bitcoin yüzde 0.98
- Ethereum yüzde 3.40
- Ripple yüzde 4.38
- Bitcoin Cash yüzde 4.25
- Litecoin yüzde 5.82
- EOS yüzde 2.66
- Binance Coin yüzde 0.61
- Tether yüzde 0.62
- Stellar yüzde 2.04
- Cardano yüzde 3.35 yükseldi. (Grafik)

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