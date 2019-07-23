FİNANS

KRİPTOPARA

FİNANS HABERLERİ  | 23.07.2019 17:27 | Son Güncelleme

KRİPTOPARA

Deniz Kılınç / İstanbul, 23 Temmuz (DHA)

Selfie çekiniyor, kalp masajı yapıyorSelfie çekiniyor, kalp masajı yapıyor
Bisam: Asgari ücretin gıdada alım gücü yıllık reel yüzde 3.18 azaldıBisam: Asgari ücretin gıdada alım gücü yıllık reel yüzde 3.18 azaldı
Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 9.0 düştüBeyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 9.0 düştü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

'İstanbul'un yarısıyla yatmış, sürekli kocalarını...'

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Bakan Soylu bu yıl sınır dışı edileceklerin sayısını açıkladı

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Banka bugün açıkladı! Konut faizlerinde indirim

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Emeklilerin maaş farkı ödeme tarihi belli oldu

Memurların zam teklifi belli oldu!

Memurların zam teklifi belli oldu!

Fiyat oyunu iddiası! 20 TL'den 12 TL'ye düştü

Fiyat oyunu iddiası! 20 TL'den 12 TL'ye düştü

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

3 milyar lirayı cebimizde taşıyoruz

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Yürürlüğe girdi! Tapu ve imarda değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bisam: Asgari ücretin gıdada alım gücü yıllık reel yüzde 3.18 azaldı

Bisam: Asgari ücretin gıdada alım gücü yıllık reel yüzde 3.18 azaldı

Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 9.0 düştü

Beyaz eşya satışları yılın ilk yarısında yüzde 9.0 düştü

TÜRSAB ile UNDB arasında işbirliği zaptı imzalandı

TÜRSAB ile UNDB arasında işbirliği zaptı imzalandı

Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor 

Ankara keçisinin nesli azaldı, tiftik üretimi can çekişiyor 

Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak

Türkiye ekonomisini 29 yıl sonra iklim değişikliği vuracak

Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49’a indirdi

Akbank konut kredisinde faizleri yüzde 1.49’a indirdi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.