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KRİPTOPARA

FİNANS HABERLERİ  | 24.07.2019 17:35 | Son Güncelleme

KRİPTOPARA

Deniz Kılınç / İstanbul, 24 Temmuz (DHA)

Aracını satmak için notere gidince şaşkına döndüAracını satmak için notere gidince şaşkına döndü
Baka Pekcan: Lisanslı depolardaki ürünler elektronik senetler ile satılabilecekBaka Pekcan: Lisanslı depolardaki ürünler elektronik senetler ile satılabilecek
“Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi”“Hazırgiyim Sektöründe Sürdürülebilir Rekabetin Geliştirilmesi Projesi”
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