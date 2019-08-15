FİNANS

KRİPTOPARA

FİNANS HABERLERİ  | 15.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

KRİPTOPARA

Deniz Kılınç / İstanbul, 15 Ağustos (DHA) KRİPTOPARA

PARTNERÜnlü çift böyle yakalandıÜnlü çift böyle yakalandı
Sigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldıSigaradan alınan asgari maktu vergiler yüzde 34.7 artırıldı
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