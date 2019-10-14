KRİPTOPARA

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FİNANS HABERLERİ  | 14.10.2019 11:50 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Ekim (DHA)

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TÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttıTÜİK - Tarım ürünleri üretici fiyatları Eylül’de yüzde 1.59 arttı
TÜİKTÜİK
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