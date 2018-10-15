FİNANS

Kristal Elma'dan Turkcell'e 15 ödül

FİNANS HABERLERİ  | 15.10.2018 16:53 | Son Güncelleme

Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün: - "Dünyanın ilk dijital operatörü olarak, çeyrek asırlık deneyimimizle müşterilerimizin her anını, günlerinin bin 440 dakikasını daha güzel kılabilmek, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Turkcell, pazarlama ve yaratıcılık etkinliği Kristal Elma Ödülleri’nde, 3'ü kristal olmak üzere toplam 15 ödül aldı.

Şirket açıklamasına göre, Turkcell, Reklamcılar Derneği tarafından düzenlenen Kristal Elma Festivali kapsamında gerçekleştirilen törende geceye damgasını vurdu.

Türkiye’nin en yaratıcı reklamlarının ödüllendirildiği gecede Turkcell, 3'ü kristal olmak üzere toplam 15 kategoride ödül aldı. Turkcell, ayrıca "30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri" ödülünün de sahibi oldu.

Pazarlama ve iletişim dünyasını buluşturan ödül töreninde, bölge, tasarım, uygulamada mükemmellik, medya, açık hava, radyo, basın kategorilerinde ödüller dağıtıldı.

\

- "Hayata bağlamaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İsmail Bütün, dünyanın ilk dijital operatörü olarak, çeyrek asırlık deneyimleriyle müşterilerinin her anını, günlerinin bin 440 dakikasını daha güzel kılabilmek, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için çalıştıklarını belirtti.

İnsanların daha çok internet kullanma alışkanlıklarından yola çıkarak arama dahil tüm iletişim ihtiyaçlarının internet üzerinden karşılanabildiği Lifecell markasını çıkardıklarını bildiren Bütün, şunları kaydetti:

"Lifecell Mix paketlerimizle, müşterilerimize en çok kullandıkları uygulamaları kendilerinin seçebilmesini ve tek bir paket altında toplayabilmelerini sağladık. Şunu gördük ki bu markaya yönelik yaptığımız tüm işlerimiz ödüle dönüştü. Bununla yetinmedik, insana dokunan teknolojiler geliştirmeyi en öncelikli stratejimiz olarak belirledik. Görme ve işitme engelliler için hayata geçirdiğimiz projeler ve Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin gündelik hayata adapte olabilmelerini sağlayan 'Merhaba Umut' ile kazandığımız ödüller bizim için çok değerli ve ayrı bir motivasyon kaynağı. Bunun yanı sıra 30 yılını deviren Kristal Elma gibi köklü bir organizasyonda '30 Yılın Yaratıcılığa Cesaret Veren Reklamverenleri' arasında yer almak ayrıca mutluluk verici... Türkiye'nin Turkcell'i olarak hayata bağlamaya devam edeceğiz."

PARTNERBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyorBirçok kişi bilmiyor! Göğüsler bu yüzden sarkıyor
4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi
İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yenidenİzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kristal Elma Ödülleri Turkcell

En Çok Okunan Haberler

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Atatürk'e hakaret edip büste saldırmıştı! Polisin cezası bakın ne oldu

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

Bireysel emeklilikte yeni model! Artık çıkış olmayacak

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

ABD'li perakende devi Sears, iflas başvurusu yaptı

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

Akaryakıt pompasında promosyon devri kapanıyor

Elektrik faturalarında yeni dönem

Elektrik faturalarında yeni dönem

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Crate and Barrel, Türkiye faaliyetini sonlandırıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan McKinsey açıklaması

FED faiz kararını açıkladı

FED faiz kararını açıkladı

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Bu habere dikkat! Eğer işsizseniz mutlaka okuyun

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

4 aydır para alamayan işçilerden oturma eylemi

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza (2) - Yeniden

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

“Brexit Türk gıda ürünleri için fırsatlar sunuyor”

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

Betam: İnşaat ve sanayide istihdam azaldı

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

İzinsiz yabancı işçi çalıştıran firmaya 78 bin lira ceza

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

Dünyanın en fazla mülteci ağırlayan ülkesi Türkiye

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.