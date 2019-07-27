FİNANS

Kritik anlarda "milli teknoloji" konuşturacak

FİNANS HABERLERİ  | 27.07.2019 11:03 | Son Güncelleme

Olağanüstü hallerde ve kriz zamanlarında TSK iletişiminin kesintisiz ve güvenle sürdürülmesi amacıyla yerli ve milli olarak geliştirilen EPM Modem Sistemi bu yıl teslim edilecek - Bu teknoloji temel alınarak devlet yöneticileri ve kurumları arasındaki iletişim için de Devlet İçin Güvenli Haberleşme Sistemi de geliştiriliyor

GÖKSEL YILDIRIM - Askeri ve sivil alanda yönetici ve kurumlar arasındaki iletişimin olağanüstü durumlarda ve kriz zamanlarında güvenle ve kesintisiz sürdürülmesine yönelik çalışmalar da önemli mesafe alındı.

Savunma, haberleşme, uydu sistemleri, siber güvenlik, modelleme ve simülasyon sistemleri alanlarında kamu, özel sektör ve yurt dışına yönelik ürün ve çözümler sunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ iştiraki CTech Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret AŞ, güvenli haberleşme alanında çeşitli sorumluluklar üstleniyor.

Olağanüstü hallerde ve kriz zamanlarında Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) iletişiminin kesintisiz ve güvenle sürdürülmesi amacıyla yerli ve milli olarak geliştirilen EPM Modem Sistemi, göreve hazırlanıyor.

Bu yıl TSK'ye teslim edilecek EPM Modem Sistemi, karada ve denizde dinleme ve karıştırmaya dayanıklı şekilde iletişim kurmasına olanak sağlayacak. Haberleşme sistemlerine yönelik olası tehditlere ve beklenmeyen girişimlere karşı güvenli ve güçlü bir linkin kurulması önem taşıyor. Bu konuda EPM dalga şekli önemli bir özellik olarak ön plana çıkıyor.

EPM modem, frekans bozucu etkilere karşı yüksek güvenlik sağlayan dalga şekli kullanıyor. Geniş bant içinde frekans atlama yeteneği ve ağ kontrol mesajlarının korumalı olması kanalın güvenliğini artırıyor. Yazılım tabanlı radyo uygulaması, güncellemeleri ve yeni dalga şekillerinin eklenmesini kolay hale getiriyor. Bir modem kutusu 6 haberleşme kanalına kadar destek veriyor ve 6 kanal aynı anda çalıştırılabiliyor.

- Sivil ihtiyaçlara çözüm yolda

EPM modem teknolojisinin geliştirilmesiyle bu teknolojiyi temel alan, olağanüstü hallerde ve kriz zamanlarında devlet iletişiminin kesintisiz ve güvenle sürdürülmesini hedefleyen Devlet İçin Güvenli Haberleşme Sistemi (DEVSAT) için çalışmalar da devam ediyor.

DEVSAT, her zaman ve her yerde, kesintisiz, güvenli, dayanıklı, bastırılamaz, karıştırılamaz çalışan bir haberleşme sistemi olarak tasarlandı.

Türk mühendislerinin çabasıyla, 20 yılı aşkın süren teknoloji geliştirme çalışmalarının bir bütünü olarak gerçekleştirilen DEVSAT'ın merkezinde Türkiye ve ülke ihtiyaçları yer alıyor. DEVSAT, TÜRKSAT altyapısının en verimli şekilde kullanılmasına amacıyla özgün olarak şekillendirildi.

- 15 Temmuz faktörü

Sistem, 15 Temmuz darbe girişimi gibi olağanüstü durumlarda, yöneticilerin ve devlet kurumlarının içinde bulundukları ortamdan bağımsız olarak, karada, havada ve denizde sorunsuz ve güvenli (dinleme ve karıştırmaya dayanıklı) haberleşmelerine, kendi aralarında, devlet kademeleriyle ve halkla rahatlıkla temas kurmalarına olanak sağlayacak.

Halihazırda kullanılmakta olan haberleşme ağlarına güvenli bir alternatif sunan DEVSAT, kriz zamanlarında, afetlerde, güvenlik risklerinin bulunduğu ortamlarda, haberleşme altyapısından bağımsız olarak kullanılabilecek. Sistem, gerektiğinde haberleşme altyapısına kolayca entegre olabilecek.

Devletin önemli kademeleri için geliştirilen sistem, hızla sonuca ulaştırılarak kullanılmayı hedefliyor. Her türlü karıştırma ve bastırma teşebbüsüne karşı frekans atlama ile karşı koyan sistem, 100 Mb/s veri hızına ulaşabilecek.

Düşük operasyon maliyetine sahip sistem, çabuk kurulumuyla kısa sürede faaliyete geçebilecek.

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CTech Devlet İçin Güvenli Haberleşme Sistemi DEVSAT EPM Modem Sistemi haberleşme

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