Kritik yükler Türk mühendislere emanet

Şirket, çeşitlenen ihtiyaçlara cevap vermek için yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarından yeni ürünler elde etti. Ayrıca tasarımları tamamlanan ve kalifikasyon aşamasında bulunan bir dizi ürün de yakın zamanda görücüye çıkacak. Bu ürünler arasında kara araçlarından farklı olarak deniz sistemlerinde ya da sabit platformlarda görev yapabilecek çözümler bulunuyor.

Yüksek mukavemetli, dengeli, düşük bakım gereksinimli, 3-15 metreye kadar yükselebilen geniş bir ürün yelpazesine sahip sistemler, son kullanıcılardan ve ana yüklenicilerden olumlu geri dönüşler aldı.

İleri mühendislik şirketi FİGES AŞ ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından kurulan SSTEK Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ'nin ortağı olduğu MILMAST, teleskopik yükseltme sistemleri (mast) konusunda yakaladığı başarıyı büyütüyor.

GÖKSEL YILDIRIM - Askeri ve sivil alanda kullanılan görüntüleme, radar, aydınlatma ve silah sistemleri, antenler gibi faydalı yüklerin başarılı şekilde görev yapması için geliştirilen yerli mühendislik çözümlerine yurt içinden ve dışından gelen talepler doğrultusunda yenileri ekleniyor.

Sivil alanda da telekomünikasyon, iletişim, haberleşme, arama kurtarma, doğal afetlere yönelik ihtiyaçlara cevap vermeye yönelik bazı ön çalışmalar bulunuyor.

- Güneydoğu Asya’dan Avrupa’ya

MILMAST, mast sistemleri üretmeye başladıktan sonra yurt içinde ve dışındaki ihtiyaçlar ve eğilimleri dikkate alarak bu kez FHM Serisi (Halatlı Mast Serisi) mastlar geliştirdi.

Halatlı mastlar 40 kilograma kadar olan nispeten hafif yükler için kullanıldığından alüminyum profilden üretiliyor. Bu da diğer mastlara göre daha ekonomik olmasını sağlıyor. Kurulumu ise oldukça kolay, ayrıca tercihe göre elektro-mekanik veya elle çalıştırılarak kullanılabiliyor.

Halatlı mast satışıyla ilgili sözleşmeler imzalayan, Güneydoğu Asya’dan Avrupa’ya kadar geniş bir coğrafya için üretim gerçekleştiren şirket, ilk planda 100 halatlı mastın teslimatını gerçekleştirecek. Sonrasında ise toplamda 250 sipariş daha alınması öngörülüyor.

Bu ürün grubu da hem askeri hem de sivil alanda birçok hizmet için kullanılabiliyor.