FİNANS

"Krizi fırsata çevirip ihracatımızı daha da artırmayı düşünüyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 17.08.2018 11:41 | Son Güncelleme

TETSİAD Başkanı Ali Sami Aydın: - "Sektörümüzde yıl sonunda yüzde 11-12 büyüme bekliyoruz, ama bu kurdan önce aldığımız hedefti. Şu an belki revize edip bunu biraz daha yukarıya çekebileceğimizi düşünüyoruz" - "Başka sektörlerdeki gibi tamamen içe bağımlı olmadığımız için de bu kur artışlarını çok kısa sürede artı değere çevirebilecek durumdayız. Koleksiyon hazırlayabilme yeteneğinden dolayı da kesinlikle bu krizi fırsata çevirip ihracatımızın daha da artacağını düşünüyoruz"

CEM ŞAN - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, yıl sonu hedeflerinin, yüzde 11-12 büyüme ve 3,5 milyar dolar ihracat olduğunu belirterek, "Ama bu kurdan önce aldığımız hedeflerdi. Şu an belki revize edip bunu biraz daha yukarıya çekebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ev tekstili algısını dünyada en iyi yere getirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Ev tekstili sektörünün, Türkiye'nin dünyadaki tek marka sektörü olduğunu belirten Aydın, ev tekstili alanında dünyanın her yerinde Türk ürünlerinin bulunabileceğini hatırlattı.

Ev tekstili sektörünün 3 milyar dolarlık ihracatı, 12 milyar dolarlık iç pazar büyüklüğü ile 15 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu kaydeden Aydın, sektörün, bu ihracatı yapabilmek için sadece yüzde 20 düzeyinde ithalat yaptığını ve cari açığın kapatılmasına katkı sağladığını vurguladı.

- "Dünyanın dördüncü ülkesiyiz"

Aydın, ev tekstili sektörünün 3 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin medarıiftiharı olduğunu belirterek, "Bu yılı da yüzde 11-12 büyümeyle umut ediyoruz ki toplamda 3-3,5 milyar dolar gibi bir rakamla kapatarak, ev tekstili sektörümüzü dünyadaki layık olduğu yere getireceğiz. Bu sektörde dünyanın en çok ihracat yapan dördüncü ülkesiyiz. Bu da bize gurur veriyor. Dünyadaki tek marka sektör olmamız, geldiğimiz en önemli nokta. Bu yönden de duyduğumuz gurur ayrı bir yerdedir." dedi.

Yıl sonu büyüme beklentisinin çift haneli olduğuna değinen Aydın, "Sektörümüzde, yıl sonunda yüzde 11-12 büyüme bekliyoruz, ama bu kurdan önce aldığımız hedeflerdi. Şu an belki revize edip bunu biraz daha yukarıya çekebileceğimizi düşünüyoruz. Umut ediyoruz ki önümüzdeki yıllarda bu trendimizi koruyup daha iyi yerlere gelelim." ifadesini kullandı.

- "İhracatımızın daha da artacağını düşünüyoruz"

Türkiye'nin her küresel sorundan güçlenerek çıktığını vurgulayan Aydın, Türkiye'ye yönelik ambargo yaptırımlarında ve krizlerde, devlet ve halkın hep el ele verdiğini, iş dünyasının da ülkenin daha güçlü bir kapasiteyle üretime geçmesini sağladığını hatırlattı.

Kriz sonraları sorun yaşanan alanlarda yapısal reformların yapıldığını ve dışa bağımlılık yerine yerli üretimle birlikte ihracatın da hep arttığını hatırlatan Aydın, Türkiye'nin her ekonomik ve siyasi sorunun ardından küresel ekonomide hep bir adım daha ileriye gittiğini aktardı.

Türkiye'nin en büyük ihracat girdisini sağlayan sektörlerden biri olan ev tekstili sektöründe, ekonomik süreklilik ve ihracatın yükselmesi için alınması gereken tüm önlemlerin ve yapılması gereken uygulamaların yanında olduklarını dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Bizim sektörümüz örnek alınması gereken bir sektör. Yaşanan kur krizinde sektörümüz tabi ki her firma için söylemeyeceğim, ama birçok firmanın kapasitesinin belli bir bölümü ihracata yönelik olduğu için krizden veya kur artışlarından etkilenme oranı daha az olacak. Başka sektörlerdeki gibi tamamen içe bağımlı olmadığımız için de bu kur artışlarını çok kısa sürede artı değere çevirebilecek durumdayız. Koleksiyon hazırlayabilme yeteneğinden dolayı da kesinlikle bu krizi fırsata çevirip ihracatımızı daha da artırmayı düşünüyoruz."

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Ali Sami Aydın artış büyüme Ev Tekstili hedef ihracat kur artışı TETSİAD

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