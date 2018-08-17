"Krizi fırsata çevirip ihracatımızı daha da artırmayı düşünüyoruz"

CEM ŞAN - Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TETSİAD) Başkanı Ali Sami Aydın, yıl sonu hedeflerinin, yüzde 11-12 büyüme ve 3,5 milyar dolar ihracat olduğunu belirterek, "Ama bu kurdan önce aldığımız hedeflerdi. Şu an belki revize edip bunu biraz daha yukarıya çekebileceğimizi düşünüyoruz." dedi.

Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk ev tekstili algısını dünyada en iyi yere getirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

Ev tekstili sektörünün, Türkiye'nin dünyadaki tek marka sektörü olduğunu belirten Aydın, ev tekstili alanında dünyanın her yerinde Türk ürünlerinin bulunabileceğini hatırlattı.

Ev tekstili sektörünün 3 milyar dolarlık ihracatı, 12 milyar dolarlık iç pazar büyüklüğü ile 15 milyar dolarlık bir hacme sahip olduğunu kaydeden Aydın, sektörün, bu ihracatı yapabilmek için sadece yüzde 20 düzeyinde ithalat yaptığını ve cari açığın kapatılmasına katkı sağladığını vurguladı.

- "Dünyanın dördüncü ülkesiyiz"

Aydın, ev tekstili sektörünün 3 milyar dolarlık ihracatıyla Türkiye'nin medarıiftiharı olduğunu belirterek, "Bu yılı da yüzde 11-12 büyümeyle umut ediyoruz ki toplamda 3-3,5 milyar dolar gibi bir rakamla kapatarak, ev tekstili sektörümüzü dünyadaki layık olduğu yere getireceğiz. Bu sektörde dünyanın en çok ihracat yapan dördüncü ülkesiyiz. Bu da bize gurur veriyor. Dünyadaki tek marka sektör olmamız, geldiğimiz en önemli nokta. Bu yönden de duyduğumuz gurur ayrı bir yerdedir." dedi.