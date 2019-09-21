FİNANS

Kruvaziyer devi Costa, İzmir Limanı'na dönüyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.09.2019 10:45 | Son Güncelleme

İzmir Limanı'na geçmişte en fazla uğrak yapan kruvaziyer şirketlerinden Costa ile gemilerin yeniden sefere başlaması için iş birliği kararı alındı

İZMİR (AA) - Kruvaziyerlerin Doğu Akdeniz ve Ege rotaları üzerinde yer alan İzmir Limanı, 2017'de bu limana seferlerini durduran Costa Crociere ile yeniden anlaştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentin kruvaziyer turizmde eski günlerine dönmesi için yürütülen çalışma kapsamında Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Özkardeş, merkezi İtalya’nın Cenova kentinde yer alan Costa Crociere firması yetkilileriyle görüşme yaptı.

Görüşme sonucunda şirkete ait gemilerin İzmir’e düzenli olarak sefer yapması için uzun süreli iş birliği kararı alındı.

Anlaşmayla Mayıs 2017'den bu yana İzmir'e uğramayan Costa gemilerinin Aralık 2020'den itibaren İzmir Limanı’na demirlemeye başlayacağı belirtildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Belediye Başkanı Tunç Soyer, kruvaziyer turizminde canlanma ile 2023'ten itibaren İzmir’e bir milyona yakın ek turistin gelmesinin hedeflendiğini vurguladı.

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de bir yılı aşkın süredir yürüttükleri çalışmaların olumlu neticelenmesinin mutluluğunu yaşadıklarını, İzmir ekonomisinin gelişmesi için limanın canlanmasının büyük önem taşıdığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
İzmir Limanı kruvaziyer

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