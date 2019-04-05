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Kruvaziyer turizminde beklentiler artıyor

FİNANS HABERLERİ  | 05.04.2019 11:10 | Son Güncelleme

Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner: - "Türkiye'ye bu yıl 257 kruvaziyer seferiyle yaklaşık 500 bine yakın misafirin gelmesini bekliyoruz. Bu, kişi başına ortalama bin dolarlık gelir hedefiyle değerlendirildiğinde 500 milyon dolara tekabül ediyor" - "Kruvaziyer turizmine talebin artması ülkemiz adına en büyük beklentimiz"

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Tura Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner, Türkiye'ye bu yıl 257 kruvaziyer seferiyle yaklaşık 500 bine yakın misafirin gelmesini beklediklerini belirterek, "Bu, kişi başına ortalama bin dolarlık gelir hedefiyle değerlendirildiğinde 500 milyon dolara tekabül ediyor." dedi.

Öner, AA muhabirine, kruvaziyer turizminde beklentilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Türkiye'nin bu pastadan aldığı payın yeterli olmadığını dile getiren Öner, "2016'dan sonra yaşanan talep düşüşünün ardından kruvaziyer turizmine talebin artması ülkemiz adına en büyük beklentimiz." diye konuştu.

Öner, bu konuda şartların uygun olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'ye bu yıl 257 kruvaziyer seferiyle yaklaşık 500 bine yakın misafirin gelmesini bekliyoruz. Bu, kişi başına ortalama bin dolarlık gelir hedefiyle değerlendirildiğinde 500 milyon dolara tekabül ediyor. Yerli turistlerin kruvaziyer seyahatlerine ilgisi de katlanarak artıyor. Kruvaziyer turizminde erken rezervasyon talepleri daha çok ABD ve Karayip turları ile Kamboçya, Vietnam, Japonya ve Hindistan bölgesine yönelik."

- "Desteklerin devamı önemli"

Avrupa turlarında ise daha çok özel tasarlanmış "Heidi'nin Köyleri" ya da "Mozart'ın Avrupa Köyleri" gibi kültür ağırlıklı turların tercih edildiğini anlatan Öner, "Kruvaziyerle 2015 yılında Türkiye'yi ziyaret eden toplam 2 milyon 316 bin 337 misafirden 349 bin 718'i Almanya, 328 bin 100'ü İngiltere, 267 bin 960'ı ABD, 170 bin 676'sı İtalya'dan geldi." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin kruvaziyer turizminde pastadan aldığı payın artması için çeşitli çalışmalar yapılması gerektiğine işaret eden Öner, şunları söyledi:

"Bu alanda ülkemize gelen turist sayısının, ortalamanın üstünde olan 2015 verilerinden çok daha fazla olması gerektiğine inanıyorum. Limanlarımızın bulunduğu lokasyonların yeme-içme, alışveriş, doğal ve kültürel kaynak zenginliğiyle cazip olduğunu anlatabileceğimiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli organizasyonların artması sektörün daha da canlanması için elzem. Bakanlık tarafından 2017 ve 2018'de verilen desteklerin devam etmesi, kruvaziyer turizminin devamı açısından önem teşkil ediyor."

- Yenikapı Kruvaziyer Limanı

Öner, İstanbul için kruvaziyer limanının olmazsa olmaz olduğunu ve liman eksikliğinin sıkıntısını hissettiklerini dile getirdi. Yenikapı Kruvaziyer Limanı'nın en kısa sürede yapılması gerektiğini vurgulayan Öner, buranın dünyadaki profesyonel limanlarla aynı kulvarda anılacak şekilde tamamlanmasının İstanbul'u dünyanın seçkin limanlarından biri haline getireceğini söyledi.

Erkunt Öner, kruvaziyer turizminin avantajlarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bir programla birden fazla limanın gezilebilmesi başlı başına seyahatlerdeki ulaşım masraflarını azaltıyor. Kara ya da hava yoluyla bir haftalık program yapıldığında, eğer farklı destinasyonlar görülmek isteniliyorsa her destinasyona ulaşım için ayrıca maliyet oluşur. Kruvaziyerde ise her sabah başka bir limanda uyanırsınız ve bunun için ekstra ücret ödemezsiniz, bavul toplamazsınız. Zamanınızın tamamını eğlence, dinlence ve gezmeye ayırırsınız."

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kruvaziyer turizmi TURA Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Erkunt Öner

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