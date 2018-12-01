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Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

FİNANS HABERLERİ  | 01.12.2018 14:49 | Son Güncelleme

SINIFLARINDA 300 metre ve üzeri tüm gemilerin Marmara Denizi’ndeki liman ve kıyı tesislerine ticari amaç ile tersanelere bakım-onarım amacıyla gelmeleri durumunda 300 metre altındaki gemilere olduğu gibi 22 Ekim’den itibaren standart tarife uygulanmaya başlanması kruvaziyer ile dev konteyner gemilerini daha çok Marmara’ya çekecek.

Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

Gökhan ARTAN / İstanbul (DHA) SINIFLARINDA 300 metre ve üzeri tüm gemilerin Marmara Denizi’ndeki liman ve kıyı tesislerine ticari amaç ile tersanelere bakım-onarım amacıyla gelmeleri durumunda 300 metre altındaki gemilere olduğu gibi 22 Ekim’den itibaren standart tarife uygulanmaya başlanması kruvaziyer ile dev konteyner gemilerini daha çok Marmara’ya çekecek.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığı Tahakkuk Müdürlüğü ilgili kuruluşlara 22 Ekim tarihli bir yazı göndererek 300 metre üzeri gemilerle ilgili yaptığı düzenlemeyi bildirdi. İlgili yazıda kendi sınıflarında 300 metre ve üzeri tüm gemilerle birlikte özellikle, yüksek TEU kapasiteli konteyner gemilerinin dünyanın en büyük aktarma limanlarından biri olan Yunanistan'ın Pire Limanı başta olmak üzere, yakın coğrafyadaki alternatif diğer limanlar yerine Marmara Limanlarını tercih etmelerini özendirmek ve teşvik etmek, bu boylardaki gemilerin tamir-bakım amacıyla Marmara içinde konumlu tersanelere gelmelerini sağlamak, tersanelerin atıl kapasitelerini değerlendirmek, Akdeniz çanağı limanları arasında dolaşan aynı boylardaki yüksek yolcu kapasiteli kruvaziyerleri de limanlara çekmek suretiyle ülkeye daha fazla döviz geliri ve katma değer sağlanmasını teminen düzenlemenin yapıldığı vurgulandı.

300 METRE ALTI GEMİ TARİFESİ UYGULANIYOR

Alınan karar doğrultusunda 300 metre ve üzerindeki gemilerin Marmara Denizindeki liman ve kıyı tesislerine ticari maksatlı uğrak yapmaları ile tersanelere bakım-onarım amacıyla gelmeleri durumunda, özellikle Çanakkale Boğaz geçişlerinde uygulanmak üzere kılavuzluk hizmeti esas ücretine ilave olarak alınan yüzde 100, refakat römorkör hizmetleri esas ücretine ilave olarak alınan yüzde 200 ilave ücretler alınmıyor. Bu gemilere 300 metre altındaki gemilere uygulanan standart tarife ücretleri uygulanıyor. Alınan yeni düzenleme hem kruvaziyer turizmini artıracağı hem de dev gemilerin Türkiye’ye daha çok uğramasına yol açacağı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olma özelliğine sahip Tekirdağ'daki Asyaport limanı, 334 metre uzunluğunda 43 metre genişlikte 8 bin 598 konteyner kapasiteli Hindistan mandıralı dev konteyner gemisine standart gemi tarifesi uygulamıştı.

“YENİ DÜZENLEME BOĞAZ TRAFİĞİNE DE OLUMLU YANSIR”

Yeni ücret tarifesini Demirören Haber Ajansı’na (DHA) değerlendiren S Bilişim Danışmanlık’tan analist Serdar Sement şunları söyledi: “Bu karar Marmara’ya daha çok büyük ölçekli gemilerin gelmesinin önünü de açtı. Buna deniz otobanları deniliyor. İmalat sanayi kapasitemizin büyük olduğu coğrafyalara deniz otobanlarını kaydırmamız şart.Deniz otobanlarını bir şekilde Marmara’ya yaklaştırmamız lazım.Hem ihracatçımızın hem ithalatçılarımızın mal sevk maliyetlerini ciddi şekilde düşürebiliriz. Marmara bölgesinde ciddi bir liman kapasitemiz var. Hem ihracatta hem de ithalatta bu limanlar gayet iyi çalışıyor. Özel sektör liman yatırımlarında istekli. Fakat biz bu limanları özelleştirdiğimiz halde istatistik olarak baktığımızda dış ticaret mal ve sevk ithalatında maliyetlerimizde kayda değer bir değişim olmadı.Dış ticarette mal sevk ve tedariğinde ölçekli ve düşük maliyetli bir gemi trafiğine kavuşabilirsek bizim üretim sektörümüzün rekabet gücü bundan ciddi fayda sağlar. Dev konteynerlere standart tarife uygulanması sayesinde büyük gemiler Boğazlarımızı kullanırsa küçük gemilerden kaynaklanan trafik de azalır. Bu büyük gemiler zaten gece trafiğini kullandıkları için rahatlık sağlıyorlar. Ölçek etkisi de trafiği daha düzenli hale getirir. Bu düzenleme bizim Boğaz trafiğini daha etkili kılmamızı da sağlayacaktır”

KAÇ GEMİ LİMANLARI KULLANDI

2018 Ekim sonu itibariyle toplam Türkiye’deki limanlara uğrayan gemi sayısı toplam 125.615.060 gros ton ile Türk bayraklı 32 bin 724, yabancı bayraklı ise 558.663.875 gros ton ile 28 bin 892 oldu. Kruvaziyer gemi olarak ise Ekim sonu itibariyle 247 yolcu gemisi limanlara uğrarken yolcu 210 bin yolcu trafiği meydana geldi.

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