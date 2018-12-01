Kruvaziyer ve dev konteyner gemilerini Marmara’ya çekecek karar

Gökhan ARTAN / İstanbul (DHA) SINIFLARINDA 300 metre ve üzeri tüm gemilerin Marmara Denizi’ndeki liman ve kıyı tesislerine ticari amaç ile tersanelere bakım-onarım amacıyla gelmeleri durumunda 300 metre altındaki gemilere olduğu gibi 22 Ekim’den itibaren standart tarife uygulanmaya başlanması kruvaziyer ile dev konteyner gemilerini daha çok Marmara’ya çekecek. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Strateji Dairesi Başkanlığı Tahakkuk Müdürlüğü ilgili kuruluşlara 22 Ekim tarihli bir yazı göndererek 300 metre üzeri gemilerle ilgili yaptığı düzenlemeyi bildirdi. İlgili yazıda kendi sınıflarında 300 metre ve üzeri tüm gemilerle birlikte özellikle, yüksek TEU kapasiteli konteyner gemilerinin dünyanın en büyük aktarma limanlarından biri olan Yunanistan'ın Pire Limanı başta olmak üzere, yakın coğrafyadaki alternatif diğer limanlar yerine Marmara Limanlarını tercih etmelerini özendirmek ve teşvik etmek, bu boylardaki gemilerin tamir-bakım amacıyla Marmara içinde konumlu tersanelere gelmelerini sağlamak, tersanelerin atıl kapasitelerini değerlendirmek, Akdeniz çanağı limanları arasında dolaşan aynı boylardaki yüksek yolcu kapasiteli kruvaziyerleri de limanlara çekmek suretiyle ülkeye daha fazla döviz geliri ve katma değer sağlanmasını teminen düzenlemenin yapıldığı vurgulandı.

300 METRE ALTI GEMİ TARİFESİ UYGULANIYOR Alınan karar doğrultusunda 300 metre ve üzerindeki gemilerin Marmara Denizindeki liman ve kıyı tesislerine ticari maksatlı uğrak yapmaları ile tersanelere bakım-onarım amacıyla gelmeleri durumunda, özellikle Çanakkale Boğaz geçişlerinde uygulanmak üzere kılavuzluk hizmeti esas ücretine ilave olarak alınan yüzde 100, refakat römorkör hizmetleri esas ücretine ilave olarak alınan yüzde 200 ilave ücretler alınmıyor. Bu gemilere 300 metre altındaki gemilere uygulanan standart tarife ücretleri uygulanıyor. Alınan yeni düzenleme hem kruvaziyer turizmini artıracağı hem de dev gemilerin Türkiye’ye daha çok uğramasına yol açacağı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin en büyük konteyner limanı olma özelliğine sahip Tekirdağ'daki Asyaport limanı, 334 metre uzunluğunda 43 metre genişlikte 8 bin 598 konteyner kapasiteli Hindistan mandıralı dev konteyner gemisine standart gemi tarifesi uygulamıştı. “YENİ DÜZENLEME BOĞAZ TRAFİĞİNE DE OLUMLU YANSIR”